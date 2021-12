Las carnes cocinadas tranquilamente en un guisito quedan increíbles. A nivel de textura se consigue una ternura muy especial y apetecible y en cuanto al sabor se potencia gracias a las hierbas, especias y alcoholes con los que se cocinan. Si además preparas una buena guarnición, tienes delante un platazo para no dejar ni gota.

Este cordero guisado a la canela con cerveza negra y cebollitas francesas es una receta de auténtico… ¡escándalo! El cordero queda tierno y jugoso, acompañado con una salsita con un sabor increíble que mezcla cerveza negra, canela, especias como el pimentón dulce o la pimienta negra y hierbas aromáticas como el tomillo y el romero. De guarnición nada mejor que unas patatas baby cocidas y unas cebollitas francesas que se cocinan a la vez que el cordero y que quedan jugosas y ligeramente dulces.

Para elaborarlo todo he utilizado mi olla multifunción Good to Go Multicooker, que tiene 8 funciones diferentes y con ella se puede sofreír, hervir, cocinar al vapor, asar e incluso realizar cocciones lentas y también a baja temperatura, además de mantener caliente la comida hasta el momento de servirla y puedes ponerla directamente en la mesa para servir los platos ya que su base no quema. Me gusta mucho el material del que está hecha ya que es aluminio fundido resistente con un revestimiento antiadherente de lo más duradero y además se puede extraer el panel de control para que toda la olla vaya directamente al lavavajillas o al fregadero, pudiéndose mojar sin problemas. Lo cierto es que me gusta mucho utilizarla porque sirve para cocinar casi cualquier cosa en el día a día y también viene genial para ocasiones especiales y cuando nos juntamos con la familia o los amigos ya que tiene un buen tamaño. Además es más eficiente que el horno ya que gasta menos energía al estar todo más concentrado, ¡una maravilla!

Si te gusta preparar recetas con cordero te encantará preparar esta pierna de cordero al horno con patatas y uvas y también puedes optar en vez de pierna de cordero por estas paletillas de cordero lechal al horno con patatas, que se cocinan de forma muy similar. Igualmente quedan geniales las chuletas de cordero lechal glaseadas con miel y vino tinto o el tournedó de cordero a la plancha con salsa de arándanos a la pimienta rosa y guarnición de setas y champiñones, que no es más que un filete de pierna de cordero deshuesado y enrollado para que tenga forma de filete.

Ingredientes para preparar cordero guisado a la canela con cerveza negra y guarnición de patatas baby y cebollitas francesas (4 personas):

1 pierna de cordero de aproximadamente 1,2 kg en trozos. También puedes utilizar un par de paletillas u otros cortes como el cuello, que guisado queda muy bien, e incluso optar por piezas de cordero lechal.

300 ml de cerveza negra.

200-300 ml de agua.

2 dientes de ajo.

8 cebollitas francesas.

12 patatas baby.

1 cucharada sopera de azúcar moreno.

1 rama de canela.

1 cucharadita de postre de pimentón dulce.

Una ramita de romero y tomillo frescos.

1 cucharadita de postre de maicena para espesar la salsa (opcional).

Aceite de oliva, sal y pimienta negra recién molida.

Preparación, cómo hacer la receta de cordero guisado a la canela con cerveza negra, patatas y cebollitas francesas:

Para esta receta estoy utilizando la olla multifunción Good to go Multicooker. Llena la olla hasta la mitad con agua y selecciona la función Hervir programada para 30 minutos. En cuanto pite significa que el agua está hirviendo así que echa las patatas previamente lavadas y tapa. Cuando termine el tiempo comprueba si están tiernas pinchando alguna con un tenedor, y si les falta un poco dales unos minutos más. Mientras ve pelando los ajos y las cebollitas francesas. Retira el agua, sécala, echa dentro un chorrito de aceite y selecciona la función Sofreir. Cuando esté caliente incorpora los trozos de cordero y cocínalos hasta que estén dorados por un lado, tardarán unos 3-4 minutos. Dales la vuelta y dóralos por el otro lado y después también por los laterales si son muy gruesos. Échales un poco de pimienta negra molida y sal y reserva aparte. Chafa los ajos aplastándolos un poco con la hoja de un cuchillo o un mazo y ponlos en la olla junto con las cebollitas francesas. Muévelas de vez en cuando y cocínalas durante unos 5 minutos. Vuelve a añadir el cordero junto con la rama de canela, el azúcar moreno, el pimentón y la cerveza negra. Cocina durante 2-3 minutos para que se evapore el alcohol. Incorpora el agua (si está caliente mejor porque así continúa la cocción rápidamente) hasta que casi cubra los ingredientes, un poco de sal y las ramitas de romero y tomillo, tapa la olla y programa 40 minutos con la función Hervir. Mientras puedes ir pelando las patatas cocidas. Cuando el tiempo se termine comprueba que el cordero está tierno y ya lo tenemos listo. Si quieres que la salsa quede más espesa mezcla en un pequeño recipiente la maicena con un poco de agua, disuélvela removiendo con una cuchara y añádela a la olla, que deberá seguir 5 minutos más con la función Hervir y destapada. Cuando ya la tengas lista pruébala por si necesitas echarle un poco más de sal y añade las patatas a la olla. Déjalo todo junto y tapado 5 minutos con la función Mantener caliente. A la hora de servir no incluyas la rama de canela ni las ramitas de hierbas aromáticas. Podemos llevar la olla Good to go Multicooker directamente a la mesa para servir el cordero en los platos e incluso si la dejamos enchufada podemos continuar con la función Mantener caliente si nos ha quedado cantidad para repetir. Al terminar tan solo hay que extraer el panel de control y todo lo demás puede ir directamente al lavavajillas o al fregadero para limpiarse de forma sencilla y sin temor a estropear nada.

Tiempo: 2 horas

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Reparte en los platos de los comensales el cordero junto con un par de cebollitas francesas y tres patatas baby, y por supuesto no te olvides de regarlo bien con la salsa. Si te sobra puedes guardar este fantástico guiso en la nevera durante 2-3 días y también congelarlo excepto las patatas ya que no les sienta muy bien el frío. De todas formas siempre puedes prepararlo, congelar porciones para tenerlo siempre a mano y solamente cocer unas patatas justo antes de comerlo.

El cordero guisado así queda muy tierno y sabrosísimo, con una mezcla de sabores dulces y salados y aromas gracias a la canela y a las hierbas aromáticas que harán que tu cocina huela de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de cordero guisado a la canela con patatas y cebollitas francesas:

En vez de cerveza puedes utilizar un vino dulce, por ejemplo Pedro Ximénez, solo que en este caso se utilizarían solamente 150 ml de vino y el resto, unos 350-450 ml de agua o mejor aún de caldo de verduras o de carne.

Puedes incluir unas setas, salteándolas junto con los ajos y las cebollitas francesas. También puedes cambiar la canela por unos clavos de olor o simplemente prescindir de ella.

Consejos:

Como le sucede a cualquier guiso y estofado si lo preparas el día de antes notarás los sabores más potentes, aunque recién hecho también está muy rico.

Según el tipo de cordero, la pieza de la que se trate y el grosor de los cortes tardará más o menos tiempo en estar tierno así que puedes ir comprobando si está tierno pinchándolo con un tenedor. También es una buena señal cuando los huesos se van despegando de la carne.