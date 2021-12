EEUU | El desapego por la religión crece imparable en Estados Unidos en últimos años

El desapego por la religión crece de forma imparable entre los estadounidenses, con cerca de un tercio de la población (concretamente un 29%) de la población identificándose como «sin religión», un porcentaje que ha subido trece puntos con respecto a los datos de 2007.

La cifra aparece hoy en la última encuesta del Centro de Investigaciones PEW, uno de los institutos demoscópicos más prestigiosos de Estados Unidos, que considera en su introducción que «las tendencias de secularización detectadas en el siglo XXI no dan signos de ralentizarse».

The Catholic share of the U.S. population, which had ticked downward between 2007 and 2014, has held relatively steady in recent years. In 2021, 21% of U.S. adults describe themselves as Catholic, identical to the Catholic share of the population in 2014.https://t.co/0SFz7tAhOl pic.twitter.com/XAEjwVQDaP

— Pew Research Center (@pewresearch) December 14, 2021