EEUU | Erigen un memorial en honor a las víctimas de tiroteos en Florida

La excongresista de Estados Unidos Gabby Gifford, que fue víctima de un tiroteo en 2011, desveló este lunes en el centro de Miami un memorial en honor a las más de 3.000 personas muertas en Florida durante el último año a causa de la violencia armada.

El memorial consiste en unos 3.000 floreros blancos, cada con un ramo de flores del mismo color, colocados en el césped del Bayfront Park de esta ciudad del sur de Florida, una instalación con la que la exlegisladora presiona la promulgación de leyes de «sentido común» para un mayor control en la venta y uso de armas de fuego.

«Mi recuperación es una lucha diaria, pero luchar me hace más fuerte. Antes las palabras salían fácilmente, hoy lucho por hablar, pero no he perdido la voz. Estados Unidos necesita que todos hablemos», dijo Giffords, que fue víctima de un ataque con arma de fuego en Arizona, en el que murieron seis personas y ella sobrevivió a un disparo en la cabeza que le afectó el habla.

En el acto estuvo acompañada por Stacey Welch, madre de una sobreviviente del tiroteo ocurrido en 2018 en una escuela secundaria de Parkland en el que murieron 17 personas, y quien puso de relieve cómo la violencia con armas de fuego afecta cada vez a más jóvenes en Estados Unidos.

«Desde 2018, ha habido más de 14.300 niños de entre 0 y 17 años que han recibido disparos y han resultado heridos o muertos», dijo Welch.

El llamado Monumento a las Víctimas de la Violencia Armada que Giffords presentó hoy en Miami es una versión similar del que exhibió en abril de este año frente al Capitolio en Washington.

En la capital estadounidense, la exlegisladora demócrata, que tuvo que abandonar su cargo tras el ataque que sufrió durante un acto político en Arizona, desveló una instalación a base de 40.000 floreros con rosas blancas, en memoria de las 40.000 personas que cada año pierden la vida por la violencia armada en Estados Unidos.

A ese acto le siguieron otros semejantes en Filadelfia, Nueva York, Los Ángeles y ahora Miami.

La organización que preside Giffords señaló que, según recientes datos provisionales de los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el año pasado más de 45.000 personas murieron en EE.UU. debido a la violencia con armas, lo que supone un incremento del 15 % respecto a 2019 y arroja una media de más de 120 muertes diarias por armas de fuego.

Añadió que la violencia armada impacta de manera desproporcionada a las comunidades de color de Florida, estado donde los hombres de raza negra tienen 11 veces más posibilidades de ser víctimas de homicidio con armas de fuego que los hombres blancos.

«Nuestra nación está en crisis; estamos en una emergencia por la violencia armada. Nuestro país experimentó un aumento del 29 % en homicidios por armas de fuego el año pasado», señaló la exlegisladora por Florida Debbie Mucarsel-Powell, presente en el acto de hoy al igual que la congresista por este estado Val Demings. EFE