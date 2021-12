Familiares denuncian que adolescente venezolano fue agredido en escuela de Estados Unidos

1325811

Caracas.- Este lunes, 13 de diciembre, se hizo viral en redes sociales un video en el que denuncian que un adolescente venezolano, Luis Alejandro Osechas Carrillo (16 años) fue agredido por otro joven de su escuela, identificada como Liberty High School, ubicada en Kissimmee, Florida.

En el video Osechas Carrillo está tomando agua de un bebedero y hablando con otro muchacho. Mientras, en el video se puede ver como otro joven lo está viendo, se acerca lentamente y le da un golpe con el puño cerrado en la cara al venezolano. La reacción de este fue cubrirse la oreja del lado donde recibió el golpe y alejarse de su agresor, pero este lo persigue por el pasillo incitándolo a pelear.

Familiares del adolescente venezolano informaron que luego lo llevaron al baño y lo golpearon fuertemente en la cabeza. Los hechos ocurrieron en octubre, pero la familia hizo la denuncia pública actualmente. En primera instancia se dijo que el joven padecía el trastorno autista, pero esto fue desmentido por su familia diciendo que él tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

La periodista Ally Rojas, del medio de comunicación Club De Venezolanos, entrevistó a la madre de Luis Alejandro, Marly Carrillo, y ella indicó que esto ocurrió a finales de octubre, cuando la llamaron del colegio solicitándole que fuera porque a su hijo lo habían golpeado. «Pero que eso había sido una semana antes. Ya era la tercera vez. Mi hijo no dijo nada, yo no sé si por miedo, si para no preocuparme, porque él dice que me va a dar algo, porque yo soy sobreviviente de cáncer, y él no quiere que yo me preocupe», conto.

Agregó que su hijo no sabe quiénes son los jóvenes que lo golpearon, que ellos son de otro grado, que le han dicho varias veces para pelear y él les ha dicho que no. También dijo que se burlaban de cómo habla Luis Alejandro. «Sí siente miedo», confesó la madre del adolescente cuando la periodista le preguntó cómo se sentía su hijo.

La mamá del joven venezolano dijo que en el colegio le dijeron que iban a tomar las acciones disciplinarias con los muchachos y desde ese momento, supuestamente, se abrió una investigación y que ella les dijo que necesitaba que los tres muchachos que lo golpearon no volvieran para que su hijo pudiera ir al colegio otra vez.

«Ellos habían tomado las acciones disciplinarias, pregunté cuáles y me dijeron que yo no podía saberles, pero que me avisaban que dos de las personas se devolvían al colegio; entonces yo le dije mi hijo no puede volver al colegio. Ustedes se acuerdan lo que dice el video, el video dice ‘déjalo, lo vamos a agarrar después’. Yo no me iba a arriesgar a que ahí le pasara algo», continuó.

Marly Carrillo es sobreviviente de cáncer, ella y su hijo se mudaron a Estado Unidos a finales del mes de octubre de 2018 y son oriundos de Maracaibo, estado Zulia.

Puedes ver la entrevista completa de Club De Venezolanos aquí:

Redacción El PitazoMigración