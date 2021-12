Hay primer trailer de ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’

La franquicia de Harry Potter es quizá una de las más queridas entre el público y a pesar de que este mago no ha regresado a la pantalla grande desde hace diez años, su universo sigue expandiéndose a través de spin-offs y esta vez finalmente llegó el primer trailer de ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’, donde finalmente vemos a Gellert Grindelwald ahora interpreado por Mads Mikkelsen después de la salida de Johnny Depp.

La tercera película de ‘Fantastic Beasts’ ha pasado por momentos muy complicados, desde retrasos a consecuencia de la pandemia, casos positivos en su elenco, las malas críticas de entrsaga pasada y por supuesto la salida de Johnny Depp de la franquicia después del mediático juicio de difamación que enfrentó contra Amber Heard y a pesar de que esta nueva película se ha enfrentado incluso a boicots por parte de los fans de Depp, finalmente sigue adelante.

Este día finalmente se liberó el primer trailer de ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’, donde finalmente tenemos la primera aparición de Gellert Grindelwald ahora interpretado por Mads Mikkelsen, quien no copió la estética de Johnny Depp, lo cual parece ser un gran acierto al no tratar de suplir su papel, sino mostrar una evolución del mismo.

Además de Mikkelsen, otro actor que se une a la franquicia es Ezra Miller, aquien vemos de nueva cuenta como Aurelius Dumbledore, el hermano separado de Albus Dumbledore, el cual puede dar un giro importante en la trama.

Después de estas complicaciones, finalmente ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’ ya tiene una fecha de estreno y llegará a las salas de cine para el 15 de abril de 2022 y a pesar de que se espera que sea la ultima entrega, no se descarta que el mundo fantástico de Harry Potter siga expandiéndose con más historias.

Wipy