A pesar de la crisis por la que atraviesa Venezuela, los jóvenes continúan apostando por el país, tal es el caso de un joven chef que pasó de la medicina a la gastronomía, con la ilusión de enseñar a futuras generaciones.

Joven chef enseña a futuras generaciones

Luego de iniciar la carrera de la medicina, Emmanuel Semejal, un joven tachirense vio que su pasión no sería detrás de una bata médica, sino de un delantal, rompiendo paradigmas entre sus familiares, pero siempre con el apoyo incondicional “eso lo valoro mucho”.

El joven chef destacó que cambió su rumbo debido a que es una carrera que deja fluir toda la creatividad, cosa que en la medicina le era imposible. «Obviamente no puedes improvisar como en la cocina». Mencionó que luego de aprender este arte, desea enseñar a futuras generaciones para que también se enamoren de esta profesión “más que otra carrera es una pasión y se convirtió en mi vida.

Afortunadamente, el chef Semejal logró estar en diferentes países, lo que lo llevó a perfeccionar la técnica para cada plato. «He tenido mucha suerte en mi corta vida, y aprovecho al máximo cada oportunidad para aprender y luego enseñar, no hay nada mejor que brindar tus conocimientos a las futuras generaciones, entre todos podemos ayudarnos a crecer», dijo

¿Si estuvo en otros países por qué volver a Venezuela?

Destacó que no hay mejor país que Venezuela, a pesar de las dificultades económicas y humanitarias por las que estamos atravesando. Sin embargo, cree firmemente en que la situación mejorará y quiere ser parte de ese gran aporte de cambio.

“En el extranjero me fue bien, pero no estoy aportando en reconstruir nuestra nación, por ello estoy aquí, quiero enseñar a la generación que viene detrás de nosotros, es gratificante ver a tu estudiante triunfar, no hay mejor regalo que ese” concluyó.

