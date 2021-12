Mariam Obregón no aguantó y explotó contra comentarios homofóbicos

La influencer Mariam Obregón no se caló las críticas que recibió por parte de algunos internautas sobre el video en el que aparece besándose con otra chica.

A través de su cuenta de Instagram, la venezolana publicó un material audiovisual en el que explotó por los comentarios negativos en su contra. “Efectivamente me besé con una mujer. Me volvería a besar con muchas mujeres mil veces más”, admitió la celebridad de internet.

“Me llama mucho la atención que todo el escándalo sea porque es un beso con una mujer. Entonces si fuese un beso con un hombre… la gente seguramente me estaría diciendo puta ¡Que rico entonces también se puta! Que rico que yo en este punto de mi vida pueda decir que puedo hacer lo que me da la gana y que realmente me da muy igual si para ti está bien o mal”, agregó.

Asimismo, Mariam Obregón aseguró que los menores de edad deben ser educados con valores y principios que le permitan tener personalidad para no seguir lo “malos pasos de los demás”, y es que diferentes usuarios responsabilizaron a la criolla de no ser un ejemplo para sus seguidores adolescentes, niñas o niños, por el hecho de haberse besado con una mujer. En consecuencia, la influencer dijo: “¿Por qué me dejas una responsabilidad tan grande en mis manos, cuando yo ni hijos tengo? La responsabilidad de la crianza de tus hijos depende única y exclusivamente de ti”.

Además, Obregón se preguntó por qué el mentado video se volvió noticia y no las acciones solidarias que ha tenido con algunas personas en sitios populares de Venezuela, pues desde que llegó a su país afirmó que ha ayudado a personas de bajos recursos.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook