Navidad en Carabobo: ¿cuánto gastaría una familia?

La Navidad para los venezolanos en los últimos tiempos ha estado llena de sacrificios para mantener las costumbres. Algunos tienen familiares fuera del país, otros no tienen la capacidad de llenar su mesa como en otros tiempos, y para poder celebrar la Navidad en Carabobo, por ejemplo, una familia de cuatro personas debe gastar al menos 150 dólares sin contar estrenos.

Ahora es noticia: Hasta 150 dólares se necesitan para comprar ropa y estrenarla en Navidad

10 a 15 dólares cada pan de jamón

Para colocar la mesa navideña, los carabobeños deberán gastar al menos $100 en comida para cuatro personas. Un pan de jamón oscila los 10 a 15 dólares, dependerá del lugar donde lo adquieran. Asimismo cada hallaca tiene un valor de 1,5 a 2 dólares cada una. La ensalada con el costo de las verduras y otros materiales tiene un promedio de 25 a 30 dólares.

Josefina Mata, madre carabobeña, dijo a NTA que este año no piensa comprar pernil, prefiere adquirir un pollo que le saldría más económico, tanto monetario como para ahorrar gas porque con el pernil, tendría que utlizar su cocina por al menos 6 horas. «La verdad es preferible servir pollo porque no vale la pena gastar tanto gas y ni saber cuando me llegará de nuevo. Tengo dos bombonas, una va por la mitad y la otra está llena, pero es para enero porque ni aires echan para que nos surtan».

Por otro lado, los costos del tan preciado ponche crema, circulan entre 10 a 20 dólares, que va a depender de la marca de preferencia.

Navidades en Carabobo: Adornos y pintura en el hogar faltarán

Era tradición hace algún tiempo empezar desde finales de noviembre a adornar y pintar la casas, sin embargo, por los altos costos de la pintura es imposible cumplir con esta tradición. Un cuñete de pintura puede llegar a costar de 30 a 60 dólares, que dependerá de la calidad.

Odra Quintal dijo que en su casa pintaron solamente el frente del mismo color que lo tienen desde hace varios años, para simplemente «retocar» porque comprar pintura para toda la casa sería un gasto bastante excesivo que podría usar en otras circunstancias. «Si me pongo a comprar pintura no hago la cena navideña, soy secretaria en un colegio y eso no me alcanza para darme esos lujos, simplemente para subsistir»

Estas navidades, opinaron ambas entrevistadas son mejores que las de los años 2016 y 2017, donde era aún más difícil adquirir cualquier alimento por los altos costos, sin embargo, dijeron que no hay comparación con las navidades que se celebraban hace más de 15 años.