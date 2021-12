Niña venezolana agredida en Estados Unidos

Una niña venezolana fue agredida en un colegio de Estados Unidos. Esta es el segundo caso que se reporta en menos de una semana en redes sociales.

En un video que compartió Yougleisys Caballero, madre de la agredida, denunció la situación que ocurrió en Southwest Middle School, en Orlando, Florida.

Se desconocen los motivos por los que golpearon a la niña, quien es proveniente de San Antonio de los Altos, estado Miranda, según afirmó en Twitter un allegado a la familia.

«La niña que es agredida en el video es mi hija… Leonela Medina, fue atacada por varios estudiantes en Southwest Middle School, Orlando, Florida», escribió.

En la publicación añadió: «La violencia debe parar… ¡Ya basta! Mi hija no quiere volver al colegio (tiene miedo) yo estoy con pánico… no puedo dormir bien, no puedo siquiera ver este video sin tener una crisis… tengo impotencia, mucha arrechera… son unos cobardes los agresores de mi hija… ya a esa edad se sabe lo bueno y lo malo… hay que parar esto ya», dijo.

Casos de agresión en EEUU

Este lunes denunciaron una situación similar en redes sociales. El caso lo expuso el periodista Sergio Novelli,

«Este sensible video muestra a un joven venezolano de 16 años de edad, Luis Alejandro Osechas Carrillo, quien está dentro de la condición de autismo y quien resultó agredido por unos compañeros dentro de su escuela», dijo.

Novelli explicó que los familiares del adolescente informaron que al venezolano lo llevaron al baño. Luego lo golpearon fuertemente en la cabeza.