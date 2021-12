Otro poderoso villano podría aparecer en ‘Ant-Man 3’

Una de las producciones de Marvel Studios que ya terminó sus grabaciones es ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, la tercera producción de este héroe en solitario donde se espera que veamos de nueva cuenta a Anthony Majors ya convertido como Kang the Conqueror, pero al parecer no será el único villano que podría aparecer, pues según un informe, MODOK podría aparecer en ‘Ant-Man 3’.

La película ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ traerá de nueva cuenta a Paul Rudd y Evangeline Lilly como Scott Lang y Hope van Dyne respectivamente, además de Michael Douglas y Michelle Pfieffer, todos ellos bajo la dirección de Peyton Reed por tercera ocasión, pero hasta el momento poco se sabe sobre la posible trama de esta película programada para 2023.

Según un informe de GWW, MODOK podría aparecer en ‘Ant-Man 3’ como uno de los grandes villanos y al parecer sería mucho más importante, pues según una teoría, Darren Cross, villano de la primera entrga estaría de vuelta y su regeso sería convertido como este villano, ya que regresaría del mundo cuántico de una forma diferente a la que lo hizo Ant-Man y Janet Van Dine.

Una de las pistas que toman para detallar esta teoría es la aparición del casco de este villano el en ‘Loki’, aunque todavía no se ha confirmado si veremos a MODOK como se ha rumorado desde hace ya un par de años, ya que actualmente Marvel parece que quiere darle más protagonismo al villano Kang.

El estreno de esta película está programado para el 17 de febrero de 2023, por lo que parece ser que tendrán un buen tiempo para empezar la post producción de esta película y quizá el cast completo sea revelado en próximas fechas.

Wipy