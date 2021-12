Salud Chacao: Lamentamos situación adversa con paciente y evitaremos que se repita

El instituto Salud Chacao respondió este lunes lamentando lo sucedido ante la controversia que se hizo tendencia en redes sociales luego de que supuestamente no dejara entrar al centro de salud en Los Palos Grandes a un paciente que iba en shorts. En torno a lo sucedido prometieron que “evitarán” que se repita.

“La institución asume y lamenta la situación adversa acontecida a su persona el día de hoy en el Amb. ubicado en Los Palos Grandes y se compromete a realizar una investigación de los factores que pudieron influenciar lo sucedido a fin de construir mecanismos para evitar se repita”, destacaron en su cuneta oficial Twitter.

La denuncia la había realizado el usuario Gabriel Balbás, quien detalló lo siguiente: “Llego al módulo de Salud Chacao en Los Palos Grandes. Me dicen que no puedo entrar porque fui en shorts. ¿De verdad?. O sea, tengo una dolencia y me tengo que cuidar la vestimenta. No me jod…! Es atención médica, no una fiesta!”.

A lo que Salud Chacao le responde: “El Centro de Especialidades Los Palos Grandes, es un Ambulatorio destinado a ejecución de consultas externas especializadas. La normativa para el ingreso a este tipo de recintos está ajustada a la prevención del contagio tanto a las personas que acuden a recibir la atención como a los trabajadores dentro del mismo, siendo ésta la razón por la cual los usuarios deberán acceder con vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo”.

“Sin embargo, dicha regla es obviada en cualquier red asistencial, incluyendo Salud Chacao, de hacerse manifiesta una emergencia o urgencia en donde se requiera asistencia de manera inmediata”, aclaran desde Salud Chacao.

Luego de que se hiciera pública la denuncia de Balbás, la palabra “Salud Chacao” estuvo posicionada todo el día entre las primeras tendencias Twitter de Venezuela, debido a que una gran cantidad de personas lamentaban lo sucedido y muchas otras simplemente se burlaban.

