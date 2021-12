Video | La venezolana que se hizo viral en TikTok por imitar 9 acentos latinos en 60 segundos

Lo que empezó como un hobby en redes sociales se convirtió en una pasión muy seria para la arquitecta venezolana Marianna Girgenti Marino, quien se viralizó en TikTok y en Instagram por un video de un minuto en el que imita a la perfección ocho acentos latinos y uno neutro.

Desde hace 10 años, la joven, de 23 años, vive en Miami con su familia. El pasado 26 de noviembre salió del anonimato cuando grabó un video en el interior de su vehículo en compañía de su prima Andrea, quien la retó a que imitara acentos de Puerto Rico, México, Argentina, Cuba, España, Venezuela, Colombia y Chile.

El video lleva casi nueve millones de reproducciones y más de 28 mil comentarios en TikTok. Esta arquitecta se paseó como una ciudadana nativa de diferentes diferentes nacionalidades de Latinoamérica.

Entrevistada por el periodista venezolano, Sergio Novelli, radicado en Estados Unidos, la joven realizó algunas confesiones sobre su entusiasmo y la motivación que tiene para imitar acentos de otros países.

Según contó Mariana, todo comenzó cuando en la universidad comenzó a tener muchos amigos de diferentes nacionalidades, y ella no se daba cuenta cuando terminaba hablando como ellos.

Un día, la joven charlaba con una amiga colombiana a la que saludó, diciéndole: ¿Cómo estás, parce? y ella le respondió, ¿Ah, es que vos también sos de Antioquia, en Colombia?, A lo que Mariana remató, “no parce, yo soy de Venezuela, por qué me lo decís”.

Naturalmente Girgenti interiorizaba los acentos de sus compañeros y comenzó a practicarlos como una forma de entretenimiento en videos, los cuales publica con frecuencia en sus redes sociales. Luego le comentó a su prima Andrea que iba a hablar con determinado acento en la universidad a ver si verdaderamente le creían, y así pasaba inadvertida.

Las personas que recién la conocen le preguntan con insistencia de qué país es, ya que no logran descifrar el acento original de esta venezolana nacida en la ciudad de Cumaná, cuyo abuelos son italianos, que llegaron a esta ciudad costera de Venezuela huyendo de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.

En su perfil de Instagram, la joven tiene más de 84 mil seguidores y en TikTok suma 149 mil. En ambas plataformas digitales se presenta como una “amante” de los acentos.

El pasado 1.° de diciembre, Mariana publicó un video de agradecimiento en Instagram en el que aparece hablando como “cubana”. Dice que su publicación desató una ola de comentarios virales y que no podía creer que en una semana su video alcanzara los seis millones de reproducciones.

“No lo puedo creer, esto ha sido una locura. Me parece irreal. Yo nunca dudé de mi talento pero si me preguntaba algunas veces, quién va a querer ver este video más de una vez. Eso no es algo que se comparte tanto. La validación que esto me ha dado es increíble”, dijo la venezolana en un mensaje a sus fans de Instagram.

Sus seguidores le han hecho miles de comentarios que admiran su talento. Algunos, como la migrante venezolana Zuheilly Afanador, le escribió: “¡Por Dios! ¿De dónde eres tú? ¡Estoy confundida!”. “¡Lo vi 4 veces! ¡Muy bueno ese mix! Sobre todo el cubano”, apuntó Robert Fonseca.

La joven ahora es una de las más buscadas en TikTok y ha estado creando más contenido de este tipo para sus fans. “Muchas gracias por el apoyo, se siente people, se siente”, publicó recientemente en sus historias de Instagram.

