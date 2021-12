Vocalista de Maná estuvo a punto de morir por una mala cirugía estética

Fher Olvera, vocalista del famoso grupo Maná, se sometió a un arregló estético que casi le cuesta la vida, así lo reveló una de sus exparejas.

En entrevista con el programa ‘La Saga’, Mónica Noguera, conductora mexicana y quien fue pareja del cantante, reveló que hace unos años Fher Olvera pasó por una difícil situación de salud a causa de una cirugía estética.

De acuerdo con la información, el músico fue a realizarse un tratamiento para verse mejor antes de la entrega de los Latin Grammy en 2018, en ese entonces sorprendió con su evidente cambio físico.

Sin embargo, el intérprete de ‘Mariposa traicionera’ estuvo a punto de morir durante la cirugía realizada en Los Ángeles, California, debido a que le cortaron una vena cerca de la garganta.

“Esa vez iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación”, relató Mónica.

Noguera considera que Fher no necesita hacerse cambios pues es un gran artista, pensamiento con el que los fanáticos están de acuerdo, ya que aseguran que el cantante se obsesionó con el bisturí.

“Fher no tiene que enfocarse en la cuestión física, cuando es tan gran artista. Estaba a punto de morir. Espero que ya no se haga nada más. No lo necesita”, agregó la conductora.

