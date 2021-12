EEUU | Mexicana baleada presenta una queja formal contra la Patrulla Fronteriza

La inmigrante mexicana Marisol Alcántara García, quien supuestamente recibió un tiro en la cabeza por parte de un agente fronterizo y después fue deportada, presentó una queja formal en contra de la Patrulla Fronteriza, se informó este miércoles.

Eugene Iredale, abogado que representa a la inmigrante mexicana, informó que presentó una queja bajo el Federal Tort Claims Act (FTCA), que permite a una persona cuestionar las acciones de un agente que representa el Gobierno de los Estados Unidos.

«Desafortunadamente este es solo uno de muchos casos», dijo Iredale durante una conferencia de prensa virtual donde se anunció esta queja formal.

La presentación de una queja FTCA es el primer paso antes de presentar una demanda en contra del agente que supuestamente disparó en contra de Alcántara García y la Patrulla Fronteriza. En este proceso judicial la mexicana podría solicitar una compensación por los daños emocionales y físicos sufridos.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio cuando la inmigrante mexicana cruzó la frontera junto con un grupo de migrantes a través de Nogales, en Arizona.

Tras brincar el muro fronterizo, el grupo viajaba en una camioneta cuando fue interceptada por agentes fronterizos, quienes, de acuerdo al testimonio de la latina, comenzaron a dispararles sin mayores explicaciones.

Uno de estos disparos impactó a la mujer de 37 años de edad en la cabeza.

La inmigrante fue transportada a un hospital, donde fue atendida y 22 días después fue deportada de regreso a México, a pesar de tener todavía un fragmento de la bala en su cabeza.

El abogado indicó que la única razón por la que un agente puede activar su arma en contra de una persona es cuando existe un peligro mortal, algo que, aseguró, nunca existió en este caso.

También cuestionó el hecho de que, de acuerdo a los registros oficiales la Patrulla Fronteriza, retiró de inmediato del lugar a los agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nogales, evitando que investigaran el caso.

La agencia federal se negó a compartir información con la policía de Nogales y solo utilizó a estos agentes para «dirigir el tráfico», dijo el abogado.

Por su parte, Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC, en inglés), dijo en la misma conferencia que este es un ejemplo más de la forma en que opera lo que califica como «unidades de encubrimiento» de la Patrulla Fronteriza.

Border Patrol must be held accountable. Congress should launch an investigation. https://t.co/CUB0PCwZuL

— Vicki B. Gaubeca (@vgaubeca) December 15, 2021