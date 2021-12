Perú | Alertan sobre incluir al Banco de la Nación en la banca múltiple

Haría peligrar dinero de todos los peruanos, señalan

El anuncio del gobierno de querer otorgarle atribuciones al Banco de la Nación, con el fin que pueda operar en el sistema de banca múltiple, podría traer graves consecuencias a los ahorros de muchos peruanos ya que no cuenta con un fondo de seguro de depósito y utilizaría recursos del estado.

No cuenta, además, con los elementos necesarios para realizar intermediación financiera, por lo que utilizarían recursos del estado. Asimismo, la banca estatal no cuenta con los elementos técnicos necesarios ni fondos de riesgo para asumir esta delicada responsabilidad, según advirtió Jorge Solís, Presidente del Directorio de Caja Huancayo.

“Me parece que es un total desatino la atribución que se le pueda dar al Banco de la Nación, mediante el mecanismo de delegación de facultades, so pretexto de la inclusión financiera. El BN no tiene un costo de apalancamiento, no cuenta con un seguro de depósito, tampoco un costo de fondeo y competiría deslealmente en el mercado, particularmente en el sector de microfinanzas que es de altísimo riego por los altos niveles de informalidad. Todo ello podría envilecer el mercado, fomentando una cultura de no pago”, aseguró Solís Espinoza.

“El año pasado se discutió un proyecto de ley que fue observado por el BCR, SBS y el Ministerio de Economía y Finanzas y su autógrafa no fue firmada por el expresidente Francisco Sagasti”, advierte el especialista, agregando que ya se cuenta con una experiencia histórica negativa en el caso del quebrado Banco Agrario.

Solís indicó que el Banco de la Nación no posee la tecnología requerida. “Lo que está haciendo el gobierno es puro populismo. Es casi seguro que, de concretarse este tema, se afectaría a la caja fiscal y las consecuencias las pagaríamos todos los peruanos”, alertó.