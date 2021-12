Producción de petróleo en Venezuela sigue aumentando pese a sanciones, muestran datos Opep

El reportero de AP Joshua Goodman informó este lunes que según datos de la Opep, la producción de petróleo de Venezuela sigue aumentando, pese a las sanciones impuestas por EEUU.

La producción de petróleo de Venezuela sigue aumentando en medio de las sanciones de Estados Unidos, según un nuevo informe de la Opep, escribió en Twitter. » El mes pasado, Venezuela dijo que la producción alcanzó un promedio de 824,000 barriles por día en comparación con 569,000 por día en 2020. Otras fuentes redujeron la cifra, pero aún muestran ganancias constantes».

Las exportaciones de Pdvsa cayeron durante el mes de noviembre a niveles más bajos que los del tercer trimestre, a causa de contratiempos para despachar el crudo debido a problemas de calidad con el petróleo, según documentos a los que accedió Reuters.

En el segundo semestre de 2021, la industria petrolera empezó a sacar provecho de la estabilidad del suministro de condensado de parte de Irán, el cual es empleado como diluyente del crudo extrapesado para potenciar la extracción y satisfacer la demanda de exportaciones y consumo interno.

No obstante, la reorganización ha generado que sus principales crudos de exportación, sobretodo el merey, se estén produciendo con demasiada agua lo cual demora la carga, al tiempo que la continua descarga de condensado importado priva a Pdvsa de infraestructura indispensable para exportar, lo que hace que el inventario se acumule rápidamente.

Venezuela oil production keeps rising amid US sanctions, according to new OPEC report.

Last month, Venezuela said output hit an average 824,000 barrels per day compared to 569,000 per day in 2020. Other sources put the number lower but still show steady gains pic.twitter.com/f1CP2iTLeS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 13, 2021