El jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry se proclama el mejor tirador luego de convertirse en el jugador con mas triples anotados en la NBA.

La superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, cree que es el tirador de triples más prolífico que haya visto el juego después de pasar el récord de todos los tiempos de Ray Allen en la NBA de triples en su carrera.

“Nunca quise llamarme el mejor tirador hasta que obtuve este récord, así que me siento cómodo diciéndolo ahora”, dijo Curry a los periodistas después del juego.

Sus tres récords llegaron en el primer cuarto del enfrentamiento del martes con los New York Knicks. El dos veces MVP superó la marca de Allen en 511 juegos menos y con significativamente menos intentos.

