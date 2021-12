A casi medio dólar aumentó el pasaje en algunas zonas de Carabobo

El pasaje del transporte urbano está subiendo cada vez más en Carabobo. Esta semana se posiciona en 2 bolívares, lo que equivale a 43 centavos de dólar.

Desde la semana pasada usuarios de diferentes municipios carabobeños denunciaron el incremento del pasaje urbano en la gran Valencia de Bs. 1 a Bs. 2. Además, se quejan por las malas condiciones y tratos que proporcionan algunas unidades, denuncian volúmenes altos de música y groserías por parte de quiénes cobran el pasaje.

¿Cuánto deben gastar para movilizarse en Carabobo?

Una persona que trabaja deberá gastar en transporte alrededor de 50 dólares mensuales si usa tres camionetas de ida a su lugar de trabajo y tres camionetas de vuelta. Y si toma alrededor de cuatro son 30 dólares que debe disponer de su sueldo para transportarse.

Ana Perdomodestacó que gana en su trabajo alrededor de 100 dólares mensuales, pero para poder conseguir efectivo debe buscar dólares que pueda cambiar con buhoneros. Utiliza en promedio 25 a 30 dólares mensuales para movilizarse a su área de trabajo.

«Donde trabajo quieren poner transporte, pero eso tiene ya más de un año en veremos, esos 30 dólares que gasto mensual puedo usarlos en comida. Me parece exagerado ese cambio tan fuerte en el pasaje cuando ni el dólar ha subido, ahora los camioneteros se quieren volver ricos a costa de nuestro esfuerzo porque no me van a decir que a penas hacen al día 50 dólares, esos hacen más y ofrecen servicios pésimos», comentó Perdomo.

Cabe destacar que el transporte público funciona máximo hasta las seis de la tarde, después de ese horario las personas deben buscar la manera de volver a sus hogares a través de servicios de taxi o ver si algún chófer de bus llega a la parada.

Aumentó el pasaje: Rechazo de los usuarios

Idalis Guzmán, presidenta del Instituto Autónomo de Transporte y Vialidad del municipio Libertador, dijo que sí se tiene pensado un aumento del pasaje urbano, suburbano e interurbano. Han hecho varias peticiones y además tienen instaladas mesas de diálogos con el gremio de transporte público.

«Nosotros hicimos una petición ante el Ejecutivo nacional para que haya un incremento del pasaje en las tres modalidades: urbano, suburbano e interurbano. Esto ante el aumento de la inflación de más de 42% desde octubre a la presente fecha en el precio de los repuestos e insumos. En el caso de las rutas que van de un municipio a otro se cobrarán dependiendo del kilometraje», destacó Guzmán.

Por su parte, Rosa Márquez, usuaria de transporte público, no acepta y rechaza por completo este cambio en el pasaje por el duro golpe que genera en su economía del hogar. «No es justo, es casi medio dólar, es exagerado, ojalá yo ganara lo suficiente para cubrir eso pero no. Gano apenas 80 dólares y debo gastar la mitad solamente para movilizarme, no es justo.»