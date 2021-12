Adriana Azzi: Horóscopo del 16 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 16 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 933

Tienes una indecisión con negocio que te ofrecen. Prender una vela a tus difuntos. Lo negativo sale de tu vida. Mujer de poder económico que te ayuda. Debes estar claro en lo que quieres. Cambios definitivos que debes aceptar. Reunión familiar con alegría. Logras eso que quieres en lo laboral.

Trabajo: Lo que ya sabes no preguntes lo tuyo nadie te lo quita. Pendiente con un horario.

Salud: Visitar al odontólogo.

Amor: Cambios con alguien querido y su conducta. Controla esa indiferencia con personas queridas.

Parejas: No te encierres sal a la calle. Haces una inversión y logras unas buenas

Solteros: Viajes por carretera con un familiar. Alguien te espera en tierras calientes. Cumple tus promesas.

Mujer: Salidas con disfrutes. Llegas acuerdo con las personas que estas para limpiar espiritualmente tu casa.

Hombre: Deja las indecisiones con esa persona que te gusta. Todo lo detenido toma su marcha. Paseos y disfrute.

Consejo: Se agradecido (a).

Tauro

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 667

Dia lleno de alegría ya que logras lo que quieres. Mujer adulta y padre que te ayuda. Debes saber quién te quiere. Deja los miedos. Te proponen un viaje y no sabes qué hacer. Debes utilizar un dinero guardado por inversión. Hijo que espera por ti. Llega algo rápido en lo económico. Alegrías en casa.

Trabajo: Cuidado con el trabajo en exceso. Ayudas a una persona que quieres que evolucione en lo económico.

Salud: Sin novedad.

Amor: La unión familiar es importante. Recibes un cariño de alguien muy especial de tu comunidad.

Parejas: Le prendes una vela a tu santo de tu preferencia y te ayuda. Lo que quieres llega o se

Solteros: Se activa lo económico. Nuevas ideas con alegrías y lo llevas a cabo. Se activa la armonía en tu vida.

Mujer: Serás correspondida en el amor. Atiende a tus difuntos. Alguien del pasado que te dice cuánto te ama.

Hombre: Discutiendo querido amigo no logras nada utiliza tu inteligencia y has las cosas con calma.

Consejo: Desarrolla tu capacidad de crear.

Géminis

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 843

Indecisiones en este dia. Controla los malos pensamientos. Cuidado con decisiones apresurada. Alguien que te busca para decirte cuanto te quiere y no escuchas nada. Mujer cómoda económicamente que te busca. Tienes la magia en lo que quieres en tus manos. Mujer amiga que te regala algo.

Trabajo: Te conectas con una persona muy trabajadora. Hoy un dia de muchas bendiciones.

Salud: Algo con un acceso en una pierna.

Amor: No permitas que otros tomen las decisiones que tú debes hacer. Compra de ropa para niño.

Parejas: Hombre de color que ayuda a niños adolescentes. Tu pareja quiere que le des una respuesta

Solteros: Intentas poner límites a personas que tu quiere. El rencor y la venganza no te ayudaran en nada.

Mujer: Fiesta sorpresa en tu casa pero no hables de más. Será un dia largo y de mucho trabajo.

Hombre: Los arreglos hogareños requieren de su tiempo. La familia con tu pareja necesita más de tu atención.

Consejo: Bendice tu dia a dia.

Cancer

Palabra clave: Inicio.

Número de suerte: 539

Ve bien lo que estás haciendo. Ten más interés en tu negocio o trabajo. Lo negativo sale de tu camino. Hecho curioso con un Ángel. Organiza tus ideas. Viaje sin fecha de regreso. La abundancia en tu camino. No digas lo que vas hacer. Pon en orden tus cosas. Llamadas importantes con buenas noticias.

Trabajo: Ayuda al que puedas en lo laboral. Recuerda quien te ayudó en el pasado. Compra de mercancía navideña.

Salud: Virosis. Fiebre.

Amor: Tu familia necesita de tu amor. Cierras un ciclo en el amor e inicias otro. Deja el pasado la vida continua.

Solteros: Estas en la búsqueda de un crédito que te aprueban. Hombre de poder económico que te ayuda.

Mujer: Escucha concejo. Lo que has trabajado es tuyo y nadie te lo quita. Una amiga que necesita de ti.

Hombre: Tu pareja necesita de ti en un problema familiar. Querido sientes que en la relación estas solo.

Consejo: Ayuda al que puedas.

Leo

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 000

Reunió por dinero o negocio. Deja la tristeza. La estrella te acompaña en este dia. Compra de vehículo. Celebraciones por un triunfo en lo económico. Cambio en tu sitio de trabajo para mejor. Utiliza tu intuición en lo que te ofrecen. No escuches chisme de alguien muy querido. Bendiciones.

Trabajo: Este dia te acompaña una persona que te ayuda y parece una estrella que alumbra tu camino. Todo en positivo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Sientes que estás solo (a) ya que esa persona que está a tu lado no te atiende. Activa tu sexto sentido.

Solteros: Deja la tristeza ya que eso aleja las personas que están a tu lado. Debes ayudar a tu pareja por lo que está pasando.

Mujer: Sientes mucha presión en una relación. Cuidado con salidas nocturnas quédate donde estás. Sales de viaje por cambios.

Hombre: Asistes a una consulta esotérica. Escucha los mensajes que te dan. Alegrías en lo económico.

Consejo: Vive en calma.

Virgo

Palabra clave: Superación

Número de suerte: 892

Queridos en la unión está la fuerza. Días lleno de logros. Nuevos éxito que no lo creerás. Deja el pasado. Actívate ya cambia esa rutina en tu vida. Busca la manera de ayudar a otros que te necesitan. Vences obstáculos en lo personal. Llamadas importantes con buenas noticias. Bendiciones.

Trabajo: Llamada con buenas noticias por cambio laboral en el mismo sitio o para otro empleo.

Salud: Controla la tensión.

Amor: Consigues enamorarte de una persona recién conocida. Te invitaran a comer dulce en sitio muy lujoso.

Parejas: Alegría y celebraciones por embarazo y boda en la familia. Hecho curioso con ropa que regalas.

Solteros: Decisiones importante. Logras un empleo. Inicias estudios. Te será difícil replantear un negocio.

Mujer: Algo con compra y venta de artículos electrónicos. Sales librada de una situación en centro comercial.

Hombre: Se presenta una oportunidad para un proyecto. Te llaman por algo que presentaste en una construcción de viviendas.

Consejo: Solo dios, búscalo.

Libra

Palabra clave: Sorpresa

Número de suerte: 886

Tienes protección. Haces muchas cosas a la vez. Cuidado con tu estómago. Muchas bendiciones a tu lado. Camino abierto en algo que no esperabas. Hombre militar que te ayuda en un empleo. Hijos o persona joven que te busca. Viaje de ida y vuelta. Firmas. Celebraciones. Venta de una casa.

Trabajo: Te sientes traicionado (a) por alguien muy querido. Tranquilo hay luz en tu camino.

Salud: Hacer chequeo de la hemoglobina.

Amor: Estarás en la búsqueda de la claridad en lo que está pasando. Debes cuidar más de niños en tu entorno.

Parejas: Molestia con tu pareja por algo que haces. Ten capacidad de lógica en lo que está sucediendo.

Solteros: Asistes a un cumpleaños de amigos o familiar especial. Algo con una tradición familiar que debes cumplir.

Mujer: Tienes la necesidad de independizarte. Alegrías en sitio donde hay muchas personas. Pondrás en orden unos papeles.

Hombre: Actúa con lógica ante los obstáculos los vencerás y logras tus objetivos. Alguien te toca la puerta por necesidad de comida.

Consejo: Camina hacia adelante no te detengas.

Escorpio

Palabra clave: Sueños

Número de suerte: 239

El amor se activa en este dia en una reunión nocturna. Pendiente con las deudas. Algo con una vivienda que firmas. El camino está claro en tus decisiones. Brindis. Ya que logras algo. Vences una situación difícil. Cuidado con los sitios muy fríos. Bendiciones. Embarazo con alegrías.

Trabajo: Buenas noticias por un vehículo en tu trabajo que te cambia tu vida. Alegrías en tu oficina.

Salud: Dolores en los huesos.

Amor: Viajes de ida y vuelta por disfrute. Paseo a sitio de muchas luces y estarás con la familia.

Parejas: Paseos y salida en familia. Se afianza un matrimonio. La vida tiene cambios que no te gustan.

Solteros: No permitas que otros te manipulen enfrenta tus errores. Se inician nuevas aventuras.

Mujer: Un vecino que trata de provocarte no escuches ni discutas cuídate la salud. Reconciliaciones.

Hombre: familiar o hijo se van de viaje por estudios. Gasto de dinero inesperado.

Consejo: Vive de tal forma que tu hijo se sienta orgulloso.

Sagitario

Palabra clave: Trabajo

Número de suerte: 683

Firmas pendiente de documento que logras. Hombre joven que te da buenas noticias. Se activa lo económico. Bendiciones. Luchas internas por una persona. Caminos abiertos a nuevos negocio en lo económico. No hagas nada apresurado. Ten calma y piensa bien todo. Invitación a fiesta.

Trabajo: Alguien conocido que te ayuda con un local o algo que necesitas para guardar una mercancía.

Salud: Cambio de médico necesario.

Amor: No dejes de creer en el amor por más que te hieran. Alguien especial te llama y te da muchas alegrías.

Parejas: Debes hacer un cambio en la rutina con tu pareja ya que llega el fastidio y todo se desmorona.

Solteros: Escucha los mensajes o concejo que te da una persona adulta. Necesitas una limpieza espiritual.

Mujer: Recibes bendiciones en este dia. Cuidado con estar en altas hora en la calle. Utiliza tu intuición.

Hombre: Logras vencer una situación económica. Cuidado en quien confías. Familiar que te busca.

Consejo: Aprende a amar y perdonar.

Capricornio

Palabra clave: Celebrar

Número de suerte: 943

Debes estar seguro de lo que vas hacer. Vences una situación familiar. Recibes un dinero pendiente. Mujer esotérica que te ayuda. Logras vencer un obstáculo en lo laboral. Llegan cambios que debes hacer. Cansancio haces muchas cosas a la vez. El amor a tu lado no lo pierdas.

Trabajo: Escucha las verdades que te dicen otros. No aceptes que te maltraten con quien trabajas.

Salud: Estrés.

Amor: Disfrute en sitio campestre. Salida pero sola (o) con tu pareja para descansar de los problemas económicos y personales.

Parejas: Evolución y cambios favorables. Ayuda y colaboración de tu pareja. Deseas mudarte y está en camino.

Solteros: Debes entregar un reporte. Dinero por el azar que llega. Estarás toda una noche en sitio de juegos.

Mujer: Mal humor de compañero creará distancia. No permitas que griten con quién trabajas en tu casa.

Hombre: Persona querida que viene de lejos que te pide ayuda o alojamiento. Ten claro hacia dónde vas.

Consejo: No pierdas la serenidad.

Acuario

Palabra clave: Comprensión

Número de suerte: 346

Logras ese negocio que quieres. Cuidado con lo que dices a otros. Deja esa lucha interna con algo que quieres. Ten cuidado con discusiones. Vences una situación de vivienda o de empleo. Llega lo esperado. Alcanzas eso que quieres. Sales de un lugar y no regresas. No digas no si no sabes nada.

Trabajo: Ten confianza en lo que haces en tu trabajo. Ayudas a una persona recién llegada a tu trabajo.

Salud: Dificultad respiratoria.

Amor: Cuidado al andar en la calle. Ten cuidado con lo que estás haciendo alguien te vigila. Viajes de ida y vuelta.

Parejas: Te ganas un premio. Es la hora de saber que van hacer con las personas que viven contigo. No hagas comentarios.

Solteros: Descanso que necesitas. Deja que todo evolucione. Deja las responsabilidades a quien le toca.

Mujer: Cambio de rutina que es necesario. Encuentros románticos. Una persona que llega a tu vida.

Hombre: Debes reconciliarte con personas que amas. Sé paciente y lograras lo que quieres.

Consejo: Aléjate de las personas negativas.

Piscis

Palabra clave: Organización.

Número de suerte: 886

Escucha tus maestros. Atiende más a tus difuntos. Buenas energías en este dia con tus ideas. Solucionas lo que está pendiente. Recibes unos documentos en positivo. Sale el sol en tu camino donde hay mucha luz. Bendiciones. Fe. Alegrías. Busca el equilibrio en lo que quieres.

Trabajo: No permitas que tu familia se meta en tus decisiones laboral. Te haces un ritual para el trabajo.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: No creas en todo lo que te dicen. Tendrás más estabilidad en lo emocional. No olvides a tu familia.

Parejas: Nuevas oportunidades aprovéchalas. Recibes un regalo de alguien especial. Compra de alimentos.

Solteros: Hacerte un chequeo en la sangre. Gran éxito y logras una meta. Una persona en tu familia que necesita ayuda.

Mujer: Recibes visita de alguien del extranjero. Debes medirte con los gastos. Alguien que está a tu lado te da una sorpresa. .

Hombre: Se cauteloso en las inversiones. Algo que inicias que te da más ingreso. Alguien te declara su amor.

Consejo: Acuérdate recibes según lo que das, bendiciones.

NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA