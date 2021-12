Colombia ¡Un milagro! Mujer se salvó luego de recibir un disparo en la cabeza tras un robo en Bogotá

La mujer también fue acosada sexualmente

Los hechos se presentaron en Bogotá el pasado sábado 11 de diciembre en las horas de la noche, cuando una mujer fue abordada por dos hombres que se movilizaban en bicicletas, cuando ella acababa de salir de su casa para dirigirse al trabajo. Los sujetos la intimidaron con un arma de fuego.

Los hombres le quitaron las pertenencias a la mujer y, aparte de eso, aprovecharon el momento para agredirla sexualmente. Ella les suplicó que no le hicieran nada y al pedir auxilio, uno de los delincuentes le disparó en la cabeza.

“Yo no pongo resistencia, él me manosea, cuando me suelta, pido auxilio y me disparan directo en la cabeza (área frontal entre la cabeza y el cabello), me causa una lesión donde me tienen que hacer cirugía reconstructiva y una cirugía plástica, ahora estoy a la espera de otra cirugía porque me queda un goteo interno”, manifestó la víctima.

La mujer informa que este no es el primer caso de robo que se presenta en el sector “el jueves los mismos tipos en bicicletas roban a dos señoras, les quitan sus pertenencias y el domingo a un señor también lo arrastran por quitarle sus cosas”.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se trata de dos ciudadanos extranjeros. En la actualidad se está individualizado a los asaltantes con el apoyo de la Fiscalía.