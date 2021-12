¿Cómo parar el acoso escolar o bullying contra nuestros hijos en EE. UU.?

1326715

Caracas. Los golpes que un alumno de mayor edad le propinó al estudiante venezolano Luis Alejandro Osechas Carrillo, de 16 años, en el instituto Liberty High School, ubicado en Kissimmee, Florida, Estados Unidos, volvió a poner sobre la mesa el tema del acoso escolar o bullying.

La agresión ocurrió en octubre, pero fue el lunes 13 de diciembre cuando el hecho trascendió a las redes sociales mediante un video en el que puede verse cómo ocurrieron los hechos.

Es la tercera vez que Osechas Carrillo es víctima de la violencia en la escuela, manifestó su madre, Marly Carrillo, al medio de comunicación Club de Venezolanos. También dijo que se burlaban de cómo hablaba el joven, que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

“Sí, siente miedo”, respondió la madre del adolescente, sobreviviente de cáncer, cuando se le preguntó cómo se sentía su hijo. Ambos llegaron a Estados Unidos a finales de octubre de 2018 y son oriundos de Maracaibo, estado Zulia.

A través de su cuenta en Instagram, Juan Antonio Lozada, abogado especialista en inmigración, recomendó a los padres de estudiantes en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, seguir los siguientes pasos para frenar los casos de acoso escolar o bullying.

Documente muy bien el hecho. Es decir, lleve un registro de la agresión con fecha, nombre del agresor o agresores, dónde sucedió, qué ocurrió. También documente lo que ha hecho (reuniones con autoridades, etcétera). Si es posible, guarde la grabación del hecho o cualquier otro material audiovisual.

Solicite una entrevista con el director de la institución educativa para plantear el caso.

Evite confrontar a los padres del niño o adolescente agresor. “Haga el esfuerzo de calmarse para reportar este tipo de conductas”, sugiere Lozada.

Si la agresión ocurrió fuera del colegio, repórtelo a la policía, puesto que tiene jurisdicción.

Si después de la reunión con el director del colegio su hijo sigue siendo víctima de algún tipo de violencia, eleve la queja al superintendente de la región escolar.

En última instancia, si continúa el acoso escolar, acuda al Board of Education del distrito escolar y plantee el caso. Sus directivos se encargan de regular los centros educativos que forman parte del distrito escolar en Estados Unidos.

El abogado Juan Antonio Lozada animó a los padres de niños o adolescentes víctimas de acoso escolar o bullying a reportar sus casos sin importar su condición migratoria. “No tengas miedo porque eres inmigrante o no tienes un estatus regularizado en Estados Unidos. No tienes menos derechos para reportar cualquier acoso o abuso contra tus hijos”, expresó en la grabación.

Redacción El PitazoVista_2