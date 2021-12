EEUU | Biden visita Kentucky tras tornados y promete su ayuda para reconstrucción

El presidente Joe Biden recorrió este miércoles varias zonas de Kentucky asoladas entre el viernes y sábado por los tornados que afectaron a al menos seis estados del país y prometió hacer «lo que sea necesario» para apoyar en las tareas de reconstrucción.

«Les prometo: van a sanar, nos vamos a recuperar», afirmó el mandatario en un discurso en Dawson Springs, después de recorrer esta y otras localidades de Kentucky fuertemente golpeadas por el temporal, que causó en ese estado al menos 74 muertos.

Luciendo una gorra azul y sin corbata, Biden saludó y apretó las manos de los lugareños que aguardaban para verlo, algunos de ellos sentados sobre los escombros de lo que queda tras el impacto de los tornados.

«Tengo la intención de hacer lo que sea necesario, mientras sea necesario, para apoyar a su estado, a sus líderes locales y mientras se recuperan y reconstruyen, porque se recuperarán y reconstruirán», agregó Biden.

Tune in as I deliver remarks in Kentucky on our response to the tornadoes and extreme weather. https://t.co/NhkMrTekhT

— President Biden (@POTUS) December 15, 2021