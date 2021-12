EEUU | Gobierno de EE.UU. abandona negociación sobre compensación a familias separadas

El Gobierno del presidente Joe Biden suspendió las negociaciones con las familias que reclaman compensación después de ser separadas a la fuerza de sus niños bajo la política migratoria del ahora expresidente Donald Trump, informaron hoy jueves los abogados.

Más de 5.000 menores de edad fueron separados de sus familias entre 2017 y 2018 en la frontera de EE.UU. con México y unos 270 de ellos permanecen todavía sin haberse reunido con sus padres o madres.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) inició en 2019 una demanda legal en representación de más de 900 familias, buscando una indemnización por los daños psicológicos y emocionales sufridos y, en algunos casos, por los abusos padecidos por los menores.

«Como candidato Biden prometió que ayudaría a estos niños y sus familias», señaló un mensaje de ACLU en Twitter. «Pero hoy el presidente Biden juega a la política de forma desvergonzada con sus vidas y futuros».

REMINDER: Approximately 5,500 children were torn apart from their families to punish them for using their legal right to seek asylum.

Every day our government doesn’t work towards healing this trauma, we continue to be complicit in this unfathomable harm.

— ACLU (@ACLU) December 16, 2021