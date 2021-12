Este antiguo remedio de la abuela elimina las manchas de la piel, como si fuera magia

Si bien es cierto, nuestros abuelos en muchas ocasiones nos consienten más que nuestros propios padres y es por ello que desde que era una pequeñita siempre acudo a los brazos de mi abuela cada vez que necesito algo, ella nunca me ha dicho que no si sabe que no presenta peligro.

Hace varias semanas atrás durante un viaje familiar a la casa de campo de mi abuela aproveche para preguntarle si tenía cocimiento de algún tratamiento natural casero para ayudar a combatir las manchas oscuras, del rostro, axilas, entrepiernas, cuello y otras partes del cuerpo y me dijo que sí.

“Existe un remedio muy antiguo que se puede preparar con productos que venden en los mercados a un muy buen precio” Fueron las palabra de mi abuela, así que no dude en un segundo en preguntarle si me podía compartir uno de estos fabulosos trucos porque yo tenía manchas en mi piel que anhelaba con ansias combatir y por supuesto no se negó a decirme como se prepara y a continuación la voy a compartir con todos.

Mascarilla casera para combatir las manchas oscuras.

Ingredientes a necesitar:

– Un poquito de bicarbonato de sodio.

– Un limón agrio.

Como se utiliza:

Es bastante sencillo, lo unido que debemos hacer es pelar el limón y cortarlo a la mitad, luego cogemos un poquito de polvo de bicarbonato y se lo rociamos por encima a una de las dos mitades para luego frotarla por la zona que deseamos blanquear durante unos minutos. Este método debe emplearse todos los días y siempre aplicar cremas deshidratante luego de realizarlo. Nota: se debe evitar los rayos solares mientras estamos aplicando este tratamiento o los efectos podrían ser reversibles.