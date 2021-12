Kourtney Kardashian revela su rutina de cuidado facial y maquillaje en su nuevo blog: Poosh

Fuente Vix | Llegó Poosh, el nuevo lanzamiento de Kourtney Kardashian. Los seguidores del famoso clan de la televisión saben que las cinco hermanas Kardashian están dedicadas de lleno a la belleza, sea desde el modelaje, el maquillaje o las fragancias. Kourtney, la mayor de todas ellas, lo hace desde un enfoque más natural con este emprendimiento.

Después de despertar la curiosidad de sus fans con una foto en que aparece semidesnuda y una nueva cuenta de Instagram, el 2 de abril de 2019, finalmente inauguró su sitio web de belleza y estilo de vida, llamado Poosh en honor a su hija Penelope, que ahora tiene 6 años.

«Es un lugar de descubrimiento», explica sobre la página, que contiene recomendaciones de productos y aplicaciones, recetas y entrevistas con expertos en bienestar y belleza. Poosh es la representación de un estilo de vida «que es en gran medida el estilo de vida que yo llevo», dice para Vogue.

El sitio se basa en una sola premisa: ayudar a las mujeres a lucir lo más bellas posible con la mínima cantidad de productos dañinos para el organismo. «Creo que, a este punto, no deberíamos hacer el trabajo nosotras mismas […]. No deberíamos estar tratando de averiguar qué productos son seguros y cuáles no lo son», explica Kardashian.

Recomendaciones de productos, artículos para las madres, decoraciones para el hogar, recetas de la familia y para los niños, hábitos saludables y hasta entradas sobre sus viajes están presentes en el blog de Kardashian.

Se trata de reunir todo lo que Kardashian aprendió en estos años que pasó siendo el centro de atención, al balancear una vida sana, un trabajo a tiempo completo, una carrera en la televisión y la educación de sus tres niños pequeños. «Es importante que yo use mi voz para compartir todo lo que he aprendido», una voz que alcanza a 75 millones de personas todos los días en Instagram.

Cuidado de la piel

Máscara de arcilla. Kardashian comienza su rutina con una máscara de la marca Root Science que ya está agotada en el sitio. Es una máscara de arcilla que mezcla con miel, un ingrediente rico en antioxidantes, explica para Vogue. Es recomendado usarla una vez por semana.

Kardashian comienza su rutina con una máscara de la marca Root Science que ya está agotada en el sitio. Es una máscara de arcilla que mezcla con miel, un ingrediente rico en antioxidantes, explica para Vogue. Es recomendado usarla una vez por semana. Pañuelos de muselina. Este tipo de pañuelos, comercializados específicamente para limpiar la piel, no son dañinos para la piel y la exfolian suavemente.

Este tipo de pañuelos, comercializados específicamente para limpiar la piel, no son dañinos para la piel y la exfolian suavemente. Exfoliante de labios. Ella recomienda exfoliar los labios semanalmente con una mezcla casera hecha de una cucharada de miel de manuka, otra de aceite de coco y una cucharadita de azúcar turbinada.

Ella recomienda exfoliar los labios semanalmente con una mezcla casera hecha de una cucharada de miel de manuka, otra de aceite de coco y una cucharadita de azúcar turbinada. Limpiador de rostro. Kardashian utiliza uno de la marca coreana Peach & Lily. Se trata de un limpiador que remueve la suciedad y las bacterias sin quitarle a la piel sus aceites naturales.

Kardashian utiliza uno de la marca coreana Peach & Lily. Se trata de un limpiador que remueve la suciedad y las bacterias sin quitarle a la piel sus aceites naturales. Tónico. La celebridad de la televisión comenzó a hidratar su piel con un tónico en spray de Caudalie, Beauty Elixir. Puedes conseguirlo en Sephora México

En el sitio, Kardashian escribe:

La gente está preguntándome constantemente cómo hago todo, desde ser madre soltera, a trabajar tiempo completo, a mantener una vida social. Me llegan preguntas interminables sobre la comida, los niños y la moda, por eso decidí crear Poosh.