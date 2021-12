Es una delicia preparar pescados en casa al vapor porque se cocinan de forma muy limpia, sin apenas olores y es difícil equivocarse con el punto y que se resequen, ya que si controlamos un poco el tiempo quedan jugosísimos y deliciosos. Si a eso le sumamos que utilizamos la Thermomix y a la vez podemos preparar una deliciosa salsa y una espectacular guarnición de almejas, tendremos un platazo de 10.

Esta receta de merluza en salsa verde con Thermomix, jugosa y sabrosa, consigue que la merluza quede exquisita y tierna y junto con una riquísima salsa verde con perejil y guisantes y unas almejas al vapor el resultado es de auténtico escándalo.

Además puedes enriquecer el plato a tu gusto, ya sea con un toque picante, añadiendo otros ingredientes o incluso optando por utilizar guisantes tiernos, que en temporada se encuentran fácilmente y están riquísimos. Todo esto lo verás más abajo en las secciones de Variaciones y Consejos.

Ingredientes para preparar merluza en salsa verde con Thermomix, jugosa y sabrosa (4 personas):

4 rodajas grandes de merluza o 4 lomos, lo que prefieras. Yo suelo comprar según disponibilidad en la pescadería, en este caso han sido lomos.

250 gr de almejas.

150 gr de guisantes en conserva.

1 diente de ajo.

1 cebolla pequeña en cuartos.

1 cucharadita de postre de harina de trigo.

100 ml de vino blanco.

200 ml de caldo de pescado.

Un poco de perejil fresco picado.

30 gr de aceite de oliva virgen extra y un poco más para pintar la merluza.

Sal.

Preparación, cómo hacer merluza en salsa verde con Thermomix, jugosa y sabrosa:

Para evitar la arena que puedan tener las almejas en su interior, lávalas bajo un chorro de agua fría y déjalas sumergidas en un bol con agua fría y una cucharada sopera de sal gruesa durante al menos 2 horas. Al cabo de ese tiempo, escúrrelas y lávalas de nuevo muy bien para quitar la sal y los posibles restos de arena, y retira las que ya estén abiertas o rotas. Pon en el vaso de la Thermomix la cebolla y el diente de ajo pelado junto con el aceite de oliva y trocea durante 4 segundos a velocidad 5. Baja los restos con la espátula y sofríe durante 7 minutos a 120ºC y velocidad 1. Mientras ve poniendo la merluza en el recipiente Varoma y píntala con un poco de aceite de oliva con ayuda de una brocha de cocina (suelo poner la tapadera del Varoma debajo para no ensuciar la encimera). Coloca las almejas en la bandeja Varoma e incluso si te ha faltado espacio para la merluza puedes colocarla también aquí. Añade el vino blanco y, sin poner el cubilete, sigue cocinando durante 2 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. Incorpora el caldo de pescado junto con un poco de sal y encima de la tapa el recipiente Varoma con la merluza, la bandeja Varoma con las almejas y su tapadera. Cocínalo todo junto durante 15 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. Retira el recipiente Varoma con la bandeja y mantenlo tapado aparte. Pon la harina en un recipiente y disuélvela con ayuda de una cuchara en un poco de caldo o agua (un par de cucharadas soperas por ejemplo). Añade la mezcla al vaso de la Thermomix junto con el perejil picado y los guisantes escurridos y cocina 2 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1 y giro inverso. Prueba la salsa y rectifícala de sal si es necesario.

Tiempo: 45 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Nada más terminar de cocinarse la receta reparte en los platos de los comensales la merluza y las almejas y vierte por encima la fantástica salsa verde con perejil y guisantes, bien calentita. No te recomiendo elaborar la receta con antelación aunque, si no tienes más remedio, cuando cocines con el recipiente y la bandeja Varoma, en vez de 15 minutos hazlo solo 10 y, justo antes de servir este plato, continúa con otros 10 minutos de cocinado (ten en cuenta que la salsa ya no estará caliente y le costará unos minutos seguir evaporándose) y termina la receta. Si te sobra puedes conservarla 2 días en la nevera y recalentarla en una olla tapada.

Disfruta de la increíble jugosidad de la merluza cocinada al vapor y el sabroso acompañamiento de almejas y por supuesto la fantástica salsita verde de la que no hay que dejar ni rastro. Sin duda es un platazo de pescado de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de merluza en salsa verde con Thermomix, jugosa y sabrosa:

¿Te gustaría darle un toque picante? Entonces añade una guindilla (o más si te gusta que tenga potencia) junto con el ajo y la cebolla una vez triturados para que se cocinen con ella.

Otro ingrediente que puedes añadir son unas gambas crudas y peladas. Simplemente añádelas al caldo junto a los guisantes, con ese par de minutos finales estarán listas. También hay quien sirve esta receta acompañada de huevo duro o unos espárragos en conserva.

Consejos:

Se nota mucho la diferencia entre utilizar merluza congelada o fresca, sobre todo en la textura y también en el precio. Te recomiendo siempre cocinar merluza fresca ya que queda muy jugosa pero para que el tema económico no se resienta demasiado intenta aprovechar alguna oferta en la pescadería, normalmente si te llevas una cola entera te la arreglan como prefieras (en lomos o en rodajas) y te sale más económico que comprar solamente unas rodajas.

Si prefieres utilizar guisantes frescos entonces deberás comprar el doble de peso de vainas, en este caso serían 300 gr de vainas de guisantes. Después simplemente saca los guisantes de las vainas y en un cazo con agua hirviendo cocínalos 8 minutos. Prueba alguno para comprobar que ya están tiernos (con cuidado de no quemarte), escúrrelos y utilízalos en esta receta tal y como indico.