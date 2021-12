Microblading: Tratamiento de belleza para tus cejas y algunos productos para cuidártelas por ti misma

La opinión

El microblading es una técnica que ha revolucionado el mundo de la belleza y que cada vez tiene más auge. Como dicen, las cejas son el marco del rostro, y este proceso del Microblading es ideal para aquellas personas que desean reconstruir totalmente, definir o rellenar las cejas. Por tal razón me dí a a la tarea de conversar con el famoso “Make Up Artist” Koray, de Toka Salon en New York; y a su vez decidí ponerme en sus manos para tener la experiencia completa.

Koray: El Microblading es un tipo de tatuaje. Esta técnica usa una navaja especial y nosotros usamos tinta vegetal que ofrece resultados semipermanentes que puede durar de 1 a 3 años, dependiendo de la reacción de la piel al aceptar el color.

¿Cómo es el tratamiento?

Koray: En el tratamiento usamos equipo esterilizado, lápiz y una aguja especial. En este tratamiento que dura aproximadamente dos horas porque se dibujan trazos individuales para lograr un aspecto real en la ceja. Antes de comenzar el microblading, se aplica una crema anestésica en la zona para eliminar las molestias y dolor aunque este es mínimo.

¿Qué podemos esperar después del Microblading?

Koray: Sumamente importante que uses el aceite por los primeros 10 días. Además, después de las 4 semanas vemos si le falta un retoque y si es necesario porque eso depende de como haya reaccionado la pigmentación de la piel. Normalmente los primeros días las cejas van a estar más oscuras por el deposito de color. El resultado es muy natural porque el Microblading es un método de belleza que te crea un look muy real.

Principales ventajas del microblading:

Ideal para cualquiera que desee mejorar el aspecto de sus cejas. Se puede utilizar para convertir una ceja compacta en pelo a pelo. Ofrece solución a personas que sufren de alopecia, pacientes de cancer y pérdida de cabello. Se puede realizar tanto en mujeres como en hombres. Los pigmentos utilizados por el uso de la tinta vegetal crea en las cejas un aspecto natural.

Consejos de lo que NO debes hacer, para tener buen resultado:

Sudar Practicar deportes Saunas, baños de vapor o jacuzzi Baños de sol “Tanning Spa” Rayos ultravioletas Tratamientos de laser, faciales, limpiezas profundas en el rostro Tomar alcohol en exceso Guiar vehículos convertibles, botes, bicicletas o motoras Tocar cejas con algodón, usar desmaquillantes o cremas No rascar o frotar el área