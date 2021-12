Perú | Sunafil retoma campaña ‘navidad segura’ para evitar accidentes laborales e incendios en conglomerados comerciales

Primeras intervenciones se realizaron en las galerías y centros comerciales de Jesús María, junto a fiscalizadores de dicho municipio y la PNP.

Ante la cercanía de las fiestas navideñas y del año nuevo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral retomó en Lima, la campaña preventiva ‘Navidad Segura con SUNAFIL’, a través de la cual brinda asistencias técnicas en los mercados, galerías y centros comerciales.

Los inspectores acudieron al mercado San José, al ser uno de los puntos más concurridos del distrito, por los consumidores. Posteriormente, visitaron el Mercado Huiracocha; el centro comercial Real Plaza, ubicado en la Av. Salaverry y; la galería Topicenter, situada en la Av. Arnaldo Márquez.

Entre los temas de seguridad y salud en el trabajo que verificaron los inspectores, está la conformación y entrenamiento de la brigada de lucha contra incendios y que no almacenen materiales inflamables cerca de fuentes de calor. Además, se les exhortó a que realicen mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas y no sobrecarguen los enchufes y tomacorrientes; asimismo, que no realicen conexiones ni adaptaciones eléctricas inadecuadas, como el uso del cable mellizo.

Los inspectores también verificaron que cuenten con extintores y un sistema de protección contra incendios; así como se les solicitó que realicen inspecciones periódicas. Otro punto que supervisaron fue que no se obstaculicen las rutas de evacuación.

En paralelo a la verificación de la seguridad y salud en el trabajo, los inspectores comprobaron que los trabajadores se encuentren en planilla y que en cada centro comercial se cumpla el Plan de Prevención y Control de Covid 19 en el trabajo, para evitar contagios entre trabajadores y consumidores.

En esta asistencia técnica participaron el personal de las áreas de Fiscalización, Sanidad y Defensa Civil de la municipalidad de Jesús María, así como agentes de la Policía Nacional del Perú.

Cabe señalar que la campaña ‘Navidad Segura con SUNAFIL’ continuará en los distritos de Breña y Magdalena del Mar. También se lleva a cabo en las regiones, a través de las 26 intendencias regionales que tiene la institución.