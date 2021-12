Planes Movistar Plus, ofrecen más datos para navegar (+precio)

La compañía de Telefonía móvil, Movistar, ha lanzado dos nuevos planes para sus clientes, estos nuevos planes cuenta con mayor cantidad de datos de navegación, así como también minutos y mensajes de textos disponibles. La información ha sido publicado por distintos usuarios en las redes sociales, así como también se puede constatar la información en su sitio web www.movistar.com.ve. Estos nuevos planes ofertados por la empresa de telefonía se denominan Plan Movistar Plus 4GB y Plan Movistar Plus 10 GB. ¿Qué ofrecen los nuevos Planes Movistar Plus? Los nuevos Planes Movistar Plus, recientemente anunciados por la filial Telefónica en Venezuela, ofrecen los siguientes beneficios: Plan Movistar Plus 4 GB Permite realizar llamadas a cualquier operadora del país, enviar SMS y por supuesto navegar en Internet. 120 Minutos200 SMS4 GB de navegación.Costo Mensual: 8,99 bolívares (USD 1,94) Plan Movistar Plus 10 GB Este plan es el que cuenta con mayor cantidad de GB para navegar, ofreciendo lo siguiente: 150 minutos250 SMS10 GB de datos de navegación.Costo Mensual: Bs 22,91 (USD 4,94) Cabe destacar que según lo señalado en el sitio web de Movistar Venezuela, estos planes aplican para nuevas con líneas 4 G+. Por otro lado, la cuenta de Movil_Apoyo, menciono en uno de sus tweets, el costo por GB de navegación de cada operadora, de acuerdo al plan contratado, tal como se muestra a continuación: Movistar: Plan Movistar Plus 10 GB / Cada GB costaría Bs 2,29Digitel: Inteligente Plus 1.1 / Cada GB costaría Bs 3,07Movilnet: Intelidatos 3.6 / Cada GB costaría Bs 3,08

Saludos, según mis cálculos a continuación indico el costo por cada GB de las operadoras en sus mejores planes.📌#Movistar 10 GB plusCada GB costaría #Bs 2,29📌#Digitel Inteligente Plus 1.1 Cada GB costaría #Bs 3,07📌#Movilnet Intelidatos 3.6Cada GB costaría #Bs 3,08— Apoyo a Clientes Moviles📡 (@Movil_Apoyo) December 16, 2021

Arepa tecnologica

Arepa Tecnológica

2021-12-16

