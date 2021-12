Vivían entre sus heces y orine: Rescataron a más de 20 cachorros en una casa en Miami-Dade

Decenas de cachorros y un perro adulto fueron rescatados de una casa en Miami-Dade, donde los mantenían viviendo en pésimas condiciones.

Los perros fueron vistos dentro del garaje caliente de una vivienda ubicada en Southwest Passage; donde vivían en total oscuridad y encerrados en jaulas que estaban apiladas, unas sobre otras.

Los servicios de animales sacaron exactamente a 30 cachorros y un perro adulto. «No tenían iluminación. Estaban prácticamente en sus propias heces y orina. Algunos más que otros», confirmó Flora Beal, de Servicios para Animales.

El pasado 7 de diciembre, la policía detuvo a Erick Canoura, el dueño de las mascotas, quien enfrenta tres delitos graves de crueldad animal con la intención de herir y matar, según informó 7 News Miami.

Beal, agregó que «cuando llegamos allí, encontramos algunos de ellos que no estaban en el garaje. Y la familia estaba tratando de esconderse de nosotros dentro del armario, debajo de la ropa. Se encontraron dos mascotas en una hielera. Otro fue arrojado por encima de la cerca en el patio del vecino».

Sin embargo, todos los perros fueron entregados a los funcionarios de servicios de los animales en el Doral, «afortunadamente todos están aquí de regreso y tienen luz, comida, agua y jaulas limpias», aseguró Beal.

LOS CACHORROS Y EL PERRO ADULTO ESTÁN A SALVO

Por ahora, el equipo veterinario se encuentra examinando y tratando a los animales, que son de razas como: Shiba Inus, Toy Poodles, Goldendoodles, Labradoodles, Havanese, Pomeranians y Yorkshire Terriers; para verificar que tengan un buen estado de salud y puedan estar preparados para su adopción.

«Algunos de ellos vinieron un poco enfermos y por eso los estamos tratando», informó Beal. «Hemos enviado a varios con familias de acogida, donde están siendo atendidos. Solo tratamos de que estén sanos y estén listos para salir con sus familias para siempre; porque en este momento, simplemente no están preparados para hacer eso».

Todos los perritos permanecen bajo atención médica y aún no están en adopción. Todavía se les está enseñando a socializar con las personas y con otros animales.

