Zac Efron se vuelve viral por mirar embelesado a la campeona venezolana

El actor Zac Efron fue una de las celebridades que no quisieron perderse la semana pasada el combate entre Julianna Peña y Amanda Nunes en el evento UFC 269, que acabó con la primera arrebatándole el título a su contrincante y coronándose como la quinta campeona de peso gallo en la historia del Ultimate Fighting Championship.

Aunque el pabellón T-Mobile Arena de Las Vegas estaba abarrotado, el antiguo protagonista de ‘High School Musical’ se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la velada, con permiso de las luchadoras, gracias a una foto que se ha vuelto viral porque le muestra contemplando a Julianna con una mezcla de adoración y admiración mientras ella subía al cuadrilátero.

La flamante campeona, que debe de estar al corriente de que Zac salió recientemente de una relación sentimental y vuelve a estar soltero, no ha querido dejar escapar esta oportunidad y ha compartido la imagen en su propia cuenta de Twitter.

«Encuentra a un hombre que te mire de la misma forma que @ZacEfron me miraba a mí anoche», ha bromeado la propia Julianna, que no ha dudado en mencionar al intérprete en su tuit para que, con un poco de suerte, lo vea. Por el momento él no le ha respondido públicamente, aunque cabe la posibilidad de que haya decidido ponerse en contacto con ella a través de un canal más privado.

Julianna Nicole Peña nació el 19 de agosto de 1989 en Washington y cuenta con ascendencia mexicana y venezolana.

