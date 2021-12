▷ Andrés Velásquez: Revocatorio es un derecho democrático pero aquí la democracia no existe #17Dic

El coordinador de La Causa R, Andrés Velásquez, cuestionó este viernes si el referéndum revocatorio pueda funcionar en medio de una dictadura, argumentó que solo sirve en un país con democracia y Venezuela carece de ello, por lo que espera que no termine siendo otra “estrategia de entretenimiento”.

“Desde mi punto de vista considero que el referéndum revocatorio es efectivamente un derecho constitucional, democrático, soberano y de ejercicio del poder ciudadano, y es allí donde precisamente surge la primera duda. ¿Es Venezuela una democracia? Claramente no. ¿Puede entonces un instrumento como el referendo funcionar en una dictadura? ¿Por qué un dictador tiránico que usurpa el poder y es capaz de todo para perpetuarse en él, se sometería a un referendo revocatorio que podría por vía constitucional sacarlo del poder que usurpa?”, preguntó.

En ese orden de ideas también preguntó si dicho instrumento “terminará siendo otra estrategia de entretenimiento dentro de las agendas del tareismo inútil que una parte de la oposición ha venido vendiendo y que al final termina llevando más agua al molino de Maduro y su pandilla de cómplices criminales y corruptos”.

“Por esas dudas, al menos yo considero que si la dictadura es capaz de cometer todos los abusos y arbitrariedades a su antojo en una simple elección regional para elegir a gobernadores y alcaldes que no representan ninguna amenaza a su poder usurpado, no voy a creer ahora que por obra y gracia del Espíritu Santo, (o porque es un instrumento constitucional) los mismos que irrespetan y pisotean la constitución a diario van a permitir como demócratas que no son, que los ciudadanos instrumenten un revocatorio que en condiciones democráticas y con instituciones que lo garanticen podría de verdad representar su salida del poder, la restitución de la democracia en el país y por tanto una solución a la crisis que ellos mismos han provocado durante más de dos décadas y que abonan cada día en detrimento de la vida de los ciudadanos y del país”, opinó.

Por ende, concluye que películas de referéndum “ya hemos visto otras veces y todos sabemos el final”.