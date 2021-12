Barry Bonds felicita al mismísimo Stephen Curry por su récord

El máximo jonronero en la historia de la MLB, Barry Bonds, felicitó a Stephen Curry por convertirse en el jugador con mas triples en la historia de la NBA.

Barry Bonds jugaba un deporte diferente al de Stephen Curry y lo había llamado carrera varios años antes de que comenzara el de Curry, pero el juego respeta al juego y Bonds, como tantos otros, tenía una cita televisiva imperdible el martes por la noche.

“Es increíble, no me hubiera perdido esto por nada en el mundo”, dijo el rey de los jonrones del béisbol en NBC Sports Bay Area después de ver a Curry convertirse en el rey de los triples de la NBA. “No puedes ver estas cosas a menudo … no quería perdérmelo”.

Bonds, hablando en el programa posterior al partido de los Warriors, dijo que su único pesar era que el logro récord de Curry se llevó a cabo en la carretera; El escolta de los Warriors rompió el récord de Ray Allen en una derrota de los Knicks por 105-96 en el Madison Square Garden. “Ojalá estuviera en casa”, dijo Bonds.

Bonds no fue el único residente prominente del Área de la Bahía que tomó nota del logro de Curry.

El rapero E40, nacido en Vallejo, un asistente frecuente a los juegos en casa de los equipos profesionales del Área de la Bahía, tuiteó “Felicidades @ StephenCurry30 the (GOAT)”, usando un emoji de una cabra, para el mejor de todos los tiempos.