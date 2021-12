Chavismo atentó contra la voluntad del barinense y eso supera toda barrera partidista

El vicepresidente de Unión y Progreso, Rafael Simón Jiménez, dijo este viernes que los barinenses saldrán a ejercer su derecho al voto con más fuerza el 9E porque el chavismo atentó contra su voluntad cuando adulteró la victoria de Freddy Superlano (MUD) el 21N.

Durante una entrevista en Primera Página de Globovisión, Jiménez destacó que fue el mismo TSJ quien reconoció la vistoria de Superlano. «Tras el conteo final, el mismo TSJ reconoció como ganador a Superlano, pero posteriormente lo desconoce el gobierno. No es un fraude porque fraude fue lo que le hicieron a Andrés Velásquez en Bolívar, pero aquí no pudieron hacerlo porque no había margen posible».

«Era tan clara la victoria que no pudieron modificar el resultado, pero con una tropelía jurídica simplemente lo inhabilitaron», dijo. «Yo creo que el gobierno sacó mal las cuentas en Barinas porque pensó que con eso los barinenses no iban a votar más, pero la reacción del propio barines y del G4 que tenía años con una actitud abstencionista ha respondido diciendo ahora vamos a votar con más fuerza y con más unidad».

En sus palabras, el barinense está herido en su honor. «Yo el 21N no apoyé a Superlano ni al otro candidato, porque mi labor era buscar la unidad, pero hoy en día se trata de que en Barinas se adulteró, se cambió y se atentó contra la voluntad de los barinenses y esto supera cualquier barrera partidista».

«Sergio Garrido es la figura escogida luego de tantas inhabilitaciones de los candidatos de la oposición. Por eso digo que es una cuenta mal sacada, porque el chavismo pensó que el barines se negaría a votar tras todo esto. A Garrido lo están apoyando todas las estructuras, ayer tuvimos un acto multitudinario».

Jiménez enfatizó que Claudio Fermín está cometiendo un error al lanzarse como candidato. «No hay nuevas elecciones, las elecciones las ganó Freddy Superlano. El 9E es la reacción de un pueblo frente a un desconocimiento de su voluntad. Es otro proceso, otro candidato, otra fecha, pero se trata de reivindicar, de reclamar, de conquistar la victoria de Freddy Superlano».

Asimismo, estimó que con esto, se está desconociendo la voluntad del chavismo que votó por su líder Argenis Chávez.