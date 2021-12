En cada casa suele haber unas costumbres gastronómicas, hay quien no perdona el aperitivo los fines de semana, quienes meriendan cada día, también están quienes desayunan muy ligero y a media mañana almuerzan y quienes prefieren desayunar contundente, y nosotros somos muy de peli y palomitas. Es genial montar ese momento «cine en casa» y las palomitas no pueden faltar, además son súper fáciles de preparar y, según con qué método las prepares, pueden ser hasta saludables y a veces nos hacen el papel de cena ligera.

Aprende cómo hacer palomitas de maíz caseras en sartén o en microondas de forma muy sencilla y rápida. Cada método tiene sus particularidades y con un sencillo paso a paso y recomendaciones sabrás cómo preparar las palomitas, cuanto tiempo necesitas y qué otros ingredientes son necesarios. Además verás un bonus especial de palomitas dulces en sartén y en la sección de Variaciones encontrarás algunas sugerencias para aromatizarlas de forma diferente y original.

Si te gusta el maíz te va a encantar saber cómo cocinar mazorcas de maíz y que queden súper tiernas y sabrosas. Además seguro que te gustan estas cachapas venezolanas caseras con queso, irresistibles y cuya masa está hecha con maíz triturado, las arepas rellenas de reina pepiada que se elaboran con harina de maíz precocida, la polenta cremosa que se prepara con sémola de maíz o el ceviche peruano de corvina con leche de tigre que se acompaña típicamente de dos variedades de maíz, el maíz cancha y el maíz choclo o maíz mote.

Y pasando al maíz fresco, me encanta utilizarlo en recetas como los burritos de pollo con frijoles, aguacates y verduras, ¡riquísimos! o las quesadillas mexicanas de pollo y queso con verduras y aguacate. Y por supuesto también es un ingrediente que me encanta echar en las ensaladas, algunos ejemplos son esta ensalada de pollo a la plancha con piña, salsa agridulce y leche de coco al curry, la ensalada china con su salsa blanca agridulce casera o la ensalada de arroz y atún con tortilla francesa, fácil y muy rica.

Ingredientes para la receta de palomitas de maíz caseras en sartén o en microondas:

Granos de maíz seco, la cantidad que quieras. La cantidad que ves en las fotos son de 50 gr en sartén y 50 gr en microondas. Diría que 50 gr es una ración abundante para una persona, por ejemplo.

Sal y aceite de oliva o de semillas o de girasol. Depende de si las preparas en sartén o en microondas necesitarás más o menos cantidad así que lo indico más específicamente abajo en la preparación.

Cómo hacer palomitas de maíz caseras en sartén:

Utiliza una sartén amplia y échale aceite de oliva, de semillas o de girasol. El de oliva les deja un poco más de sabor a aceite y los otros dos son más neutros, utiliza el que prefieras. De cantidad, un chorrito abundante pero que no llegue a llenar el fondo, puedes verlo en la fotografía. Pon la sartén a fuego alto y cuando el aceite esté ya un poco caliente (en cuestión de 1 o 2 minutos) añade los granos de maíz, remuévelos un poco para que se impregnen de aceite y tapa la sartén con una tapadera. Lo ideal es que la tapadera tenga algún orificio por el que pueda salir el vapor, y si no es así, tapa la sartén pero dejando un pequeño hueco por un lateral para ese vapor. En cuanto empiecen a sonar baja el fuego a temperatura media-baja y espera hasta que dejen de oírse explotar los granos de maíz (suelen tardar unos 3-5 minutos). Realmente no esperes a que estallen todos, en cuanto veas que pasan varios segundos entre que explota uno y otro, apártala del fuego. Siempre van a quedar granos por estallar, no te preocupes. Cuando definitivamente dejen de estallar granos de maíz ya puedes quitarle la tapa a la sartén. Es el momento de echarles un poco de sal por encima y listas, un poco a ojo, y si necesitas más échale más, ya sabes que gran parte va a parar al fondo. Bonus extra: si quieres preparar unas palomitas dulces de forma muy rápida y sencilla, una vez que las tengas listas échales por encima un poco de azúcar glas cuando aún están calientes, mezcla y listas. No estamos buscando ningún caramelizado, simplemente que tengan un toque dulce. Además puedes decidir si solo les echas azúcar o azúcar y sal, a mi personalmente me gusta ponerles un poco de sal a las dulces porque se potencia más el sabor. También puedes echar un poco de mantequilla cuando estén listas ya que con el calor de la sartén se derretirá, simplemente mézclalas y verás qué sabor.

Cómo hacer palomitas de maíz caseras en microondas:

Utiliza un recipiente apto para microondas. El que yo suelo utilizar es éste que ves en las fotografías, es de silicona de calidad y su uso es específico para hacer palomitas, si en casa os encanta preparar palomitas habitualmente os recomiendo muchísimo que os hagáis con uno, están listas en pocos minutos, ensuciando poquísimo y además en el microondas es la forma más saludable de comer palomitas. Pon en el recipiente los granos de maíz. Yo por cada 50 gr más o menos le suelo echar media cucharadita de postre de sal y 2 cucharaditas de postre de aceite. Tapa el recipiente, mételo en el microondas a máxima potencia (suele ser 800W) y cocínalos 3 minutos. Dependiendo de tu microondas pueden ser más o menos, así que puedes experimentar un poco las primeras veces. De todas formas la clave está en dejar de oir estallidos de granos de maíz, o seguir escuchándolos pero ya muy espaciados, con algunos segundos entre uno y otro. Nada más sacar el recipiente del microondas destápalo para las que palomitas no se humedezcan y ya las tienes listas.

Tiempo: 10 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Nada más prepararlas recuerda destaparlas, tanto en un método como en otro, para que no se humedezcan. Pásalas a un bol amplio y cómodo (en el caso de las de microondas se pueden comer en el propio recipiente si es de silicona y no quema) y… ¡a disfrutar!

Las palomitas quedan fantásticas, con su característica textura crujiente y llena de aire, y el toque de la sal es imprescindible para que queden sabrosas y de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de palomitas de maíz caseras en sartén o en microondas:

Lo más típico es comerlas con sal, también se pueden caramelizar con azúcar y a mi me gusta mucho aromatizarlas con especias para darles un toque diferente. Unas palomitas saladas con un poco de curry, comino o pimentón están riquísimas, y unas palomitas con un poco de azúcar y canela o cardamomo en polvo quedan de 10.

Cambia el aceite por mantequilla para cocinarlas y cogerán el fantástico sabor de la mantequilla.

Consejos:

Evita quemar las palomitas porque saben fatal. A veces tenemos la tentación de esperar a que se abran todos los granos, tanto en microondas como en sartén, y es un error porque no todos acaban estallando y las palomitas que saltaron primero empiezan a quemarse a partir de cierto tiempo. Lo que si hemos hecho a veces en casa es, cuando las cocinamos en el microondas y nos las hemos comido, después los granos sobrantes los hemos metido de nuevo en el microondas para que estallen, y de nuevo no todos lo hacen y en general muchas pueden salir quemadas así que no es algo que te recomiende, solo te cuento que existe esa posibilidad por si han quedado muchos granos sin estallar por, quizás, haberlas sacado antes de tiempo.