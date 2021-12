De la MLB a la NBA; Llegada de lujo a los Lakers para 2022

Un cambio en las relaciones públicas de los Lakers se avecina a partir de 2022.

La franquicia de Los Ángeles ganadora de 18 títulos en la NBA dio a conocer la contratación del reconocido Craig Hughner como director de relaciones con los medios y presidente de operaciones comerciales.

Hughner, de 41 años, se suma a los Lakers luego de una carrera de 15 años en las Grandes Ligas. Su último trabajo fue como Vicepresidente de Comunicaciones de los Padres de San Diego.

Padres PR man Craig Hughner going home to work for team he grew up loving. pic.twitter.com/T2E8vmYsu5

— Kevin Acee (@sdutKevinAcee) December 17, 2021