EEUU | Padres de víctima de matanza escolar advierten «emergencia» por uso de armas

Manuel y Patricia Oliver, padres de una de las 17 víctimas en la matanza ocurrida en una escuela de Parkland en 2018, advirtieron este viernes que Estados Unidos enfrenta una «emergencia» en el control de armas de fuego, justo cuando autoridades en todo el país encaran amenazas hechas en la red social TikTok.

“Mientras aquí seguimos hablando, afuera hay gente que muere porque el sistema lo permite”, dijo Manuel Oliver.

Oliver y su esposa Patricia han estado más de dos semanas en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, con la esperanza de reunirse con el presidente Joe Biden en su brega de casi cuatro años por restricciones a las armas de fuego.

Este jueves, Oliver y Fred Guttemberg, padre de otra víctima, se reunieron con Cedric Richmond, un asesor principal de Biden, y Susan Rice, asesora de política interior.

“No fue la reunión que yo esperaba”, dijo Oliver. “Esperaba que hubiera una mayor representación del Gobierno pero no fue eso lo que encontré. De todos modos hubo un intercambio de ideas interesante y esperamos que el presidente se refiera a esto como lo que es, una crisis, una emergencia”.

Joaquín «Guac» Oliver, de 17 años de edad, murió en el ataque en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas el día de San Valentín de 2018. Nikolas Cruz, que tenía entonces 19 años y confesó a la Policía haber sido el autor de los disparos, está preso a la espera de un juicio cuyo inicio se ha ido retrasando por diversos motivos.

“Aquí estamos, todavía”, dijo por su parte Patricia Oliver, quien no participó del encuentro en la Casa Blanca. “Y vemos el comunicado del Condado Broward con la amenaza en TikTok, y una se pregunta qué hacer, qué es lo que se puede hacer”.

