EEUU | Senadores demócratas prometen reintentar el dar la ciudadanía a inmigrantes

El liderazgo demócrata en el Senado criticó este jueves la opinión contraria de Elizabeth MacDonough, la encargada de interpretar el reglamento de la Cámara Alta, a incluir una protección migratoria a millones de indocumentados, y se comprometieron a seguir trabajando para aliviar la situación de estos extranjeros.

«Estamos totalmente en desacuerdo con la interpretación de la parlamentaria del Senado de nuestra propuesta de inmigración, y buscaremos todos los medios para lograr un camino hacia la ciudadanía», dijo en un comunicado conjunto el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

We’ll pursue every means to achieve a path to citizenship in #BuildBackBetter

Americans understand fixing our broken immigration system is a moral, economic imperative

We stand with millions of immigrant families who deserve better—We won’t stop fightinghttps://t.co/yXf6y2g038

— Chuck Schumer (@SenSchumer) December 17, 2021