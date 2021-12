España | el partido de tenis de Nadal en el torneo de Abu Dabi en vivo online

Rafa Nadal reaparece tras cuatro meses fuera de las pistas. El tenista español, ganador de 20 Grand Slams, juega hoy viernes 17 de diciembre la semifinal del Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición en Abu Dabi, ante Andy Murray. Sigue en directo y online la vuelta a las pistas de Rafa Nadal.

¡Cómo está Andy Murray! El escocés está disfrutando en su regreso a la pista, muy motivado teniendo a Nadal de nuevo al otro lado de la red y con la soltura de haber ganado ya un encuentro sobre la misma pista en la jornada del jueves

¡Menudo baile de piernas de Rafa Nadal! Sometió a Andy Murray y terminó ganando el punto para poner el 40-15 en el primer juego del segundo parcial y hacer vibrar a la grada.

¡Empieza sirviendo Rafa Nadal en este segundo set! Obligado el español a remontar ante Andy Murray si quiere estar en la final del Mubadala World Tennis Championship 2021 de Abu Dabi

Andy Murray se apunta el primer set ante Rafa Nadal en la semifinal del Mubadala World Tennis Championship 2021 (6-3), Cerró el set con un juego en blanco e hizo valer la ventaja al aprovechar la única ocasión de break que ha tenido en el partido. No ha dado opción a Nadal de robarle el servicio.

Atacó con la derecha el escocés para ponerse a dos puntos de meterse el primer set en el bolsillo ante Nadal.

¡Se aferra al set Rafa Nadal por si alguien lo dudaba! Gran juego del español, que ha sentido mejor la bola y que alarga este set. Le pasa la patata caliente a Andy Murray, que tendrá que usar su servicio para cerrar este primer parcial.

Buen contrapié de Nadal, atacó con el cruzado cuando Murray esperaba el paralelo.

Con un ace ha cerrado el juego Andy Murray para confirmar la ventaja. No ha tenido opciones Nadal en este juego de acortar distancia y pelear por el contrabreak.

¡Andy Murray rompe el servicio del español! Apretó con el resto y en la primera ocasión que ha tenido después de dos turnos se saque en blanco para Nadal, el de Dumblane logra abrir hueco en el marcador.

¡Las primeras bolas de break del partido son para Murray!

¡Vaya puntazo! Pulso desde el fondo de la pista de un lado a otro, dominaba Nadal, pero tuvo oportunidad de agarrarse como pudo el escocés, que finalmente quedó vencido en la pista y Nadal resolvió para evitar las primeras bolas de break.

¡Vaya resto ganador se ha sacado Andy Murray con el revés! La manó a la línea y se ha llevado el punto para poner el 0-30 en el luminoso. Son los dos primeros puntos que cede Nadal con su servicio.

Segundo descanso del encuentro y cada uno va con su servicio. Se mantiene por delante en el marcador Andy Murray, gracias a que empezó sirviendo ante Nadal. Buen partido en esta segunda semifinal del Mubadala World Tennis Championship de Abu Dabi.

¡Buena derecha paralela de Nadal! Se invirtió el español y metió el paralelo con el drive, logrando un punto ganador.

Nadal pone el 2-2 en el marcador y continúa sin ceder ningún punto al resto. En el anterior juego de Murray, estuvo cerca de las primeras bolas de break, veremos qué pasa a continuación.

Muy sólido el español con su servicio. Sigue sin ceder ningún punto al resto. Subió a la red tras sacar por si hacía falta, pero el resto de Murray se quedó en la red.

Juego reñido el que hemos vivido, pero Andy Murray ha conseguido sacarlo adelante sin llegar a ceder ninguna opción de rotura a Nadal.

¡Gran nivel el que estamos viendo en este arranque de partido! Con otro deuce, ha intentado atacar Nadal el paralelo para disponer de la primera bola de break, pero se le ha ido por un poco.

Después de un buen punto de Andy Murray, que le ha hecho disponer de 30-40, en el siguiente punto no ha podido decidir el juego. Restó profundo Nadal, causándole problemas a su rival, que ha respondido con una caña. Vuelve a tener cerca la primera bola de break el español.

30-30 en el segundo turno de saque de Andy Murray. La estrelló en la red Andy Murray y Nadal se coloca cerca de la primera bola de break.

¡Buena respuesta de Rafa Nadal! El español también saca adelante su primer turno de servicio sin ceder ningún punto al resto. Además, ha resuelto el juego con un saque directo.

Primer juego en blanco para Andy Murray. Le costó medir a Rafa Nadal a la hora de golpear y se le ha ido alguna bola larga, normal en su primer contacto con la pista.

Empieza sirviendo Andy Murray en esta semifinal del Mubadala World Tennnis Championship ante Rafa Nadal.

Cuatro meses de espera que ya han alcanzado su fin, Rafa Nadal está de vuelta. El español busca ante Andy Murray el billete a la final del torneo de exhibición de Abu Dabi, en la que espera Andrey Rublev. Noche profunda ya en Abu Dabi, cuando son las 19:37 locales, tres horas más que en España. Todo listo para vivir la segunda semifinal del torneo y el esperado regreso de Rafa Nadal en un duelo muy emocionante con uno de los rivales a lo largo de su carrera: Andy Murray. Dos veteranos, de 35 y 34 años, que se juegan esta tarde el billete a la final del Mubadala World Tennis Championship 2021.

¡Ya están en la pista Rafa Nadal y Andy Murray! En este momento se está realizando el sorteo para ver qué jugador empieza sirviendo. Arranca el calentamiento, con la pista llena y es que nadie quiere perderse esta semifinal del torneo de Abu Dabi entre Nadal y Murray, dos de los veteranos del circuito y dos grandes deportistas.

Estamos esperando que aparezcan Rafa Nadal y Andy Murray sobre la pista central en la que se disputa el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición de tenis en Abu Dabi. Mientras llega el momento, vemos estas imágenes de Nadal entrenando en la pista:

¡Ya ha finalizado la primera semifinal! Se ha llevado la victoria Andrey Rublev ante Denis Shapovalov en tres sets (7-6, 3-6 y 6-4) para meterse en la final del torneo de Abu Dabi. El tenista ruso espera ya rival, que saldrá del duelo entre Nadal y Andy Murray, que ya se preparan para saltar a la pista a continuación.

Por el contrario, Denis Shapovalov jugará el partido por el tercer puesto este sábado ante el perdedor de la segunda semifinal de Abu Dabi.

Estamos pendientes del inicio del partido entre Rafa Nadal y Andy Murray, en la semifinal de Abu Dhabi que estaba programada para empezar «a partir de las 16:00 horas». El partido va con algo de retraso porque aún se tiene que resolver la primera semifinal entre Rublev y Shapovalov, que se está disputando en este momento y a la que le queda muy poquito para acabar.

«Ahora mismo mis expectativas son intentar estar en Australia, estar lo suficientemente sano para jugar el torneo con sensaciones positivas», ha dicho recientemente Rafa Nadal en Abu Dabi, donde está a la espera de debutar en el torneo de exhibición que se celebra entre el 16 y el 18 de diciembre.

15.50 Nadal apunta al Open de Australia

Rafa Nadal se probará en Abu Dabi antes de decidir si viaja a Australia. Esta será la prueba de fuego para el tenista balear que encara 2022 con el objetivo ser el tenista con más Grand Slams de la historia.

15.40. Nadal vs Murray

Han pasado varios años desde la última vez que se tuvieron frente a frente en un partido. Fue en 2016 en la semifinal del Mutua Madrid Open, con victoria para el escocés, que al día siguiente caía ante Djokovic.

De todas las veces que se han medido, Nadal se ha impuesto en 17 ocasiones frente a las 7 de Murray. Sus duelos se han producido en todo tipo de superficies: arcilla, hierba, pista dura…

Hoy viernes 17 de diciembre, Rafa Nadal reaparece en las pistas para medirse a Andy Murray en la semifinal del Mubadala World Tennis Championship 2021, un torneo de exhibición que se celebra estos días en Abu Dabi. El español saltará a la pista por primera vez, mientras que Andy Murray tuvo que ganarse el billete ante Daniel Evans, al que venció en dos sets en la jornada de ayer.

Si nos acompañan, desde ya viviremos la previa de este enfrentamiento entre Rafa Nadal y Andy Murray hoy en directo en Abu Dabi y, una vez empiece el partido de la semifinal de Mubadala World Tennis Championship en directo, contaremos punto a punto el encuentro entre Nadal y Murray de este viernes 17. ¡Arrancamos!

