España | Karlos Arguiñano revela su curiosa afición secreta

‘El Hormiguero’ terminó la semana con un invitado muy querido por los espectadores del programa. El cocinero estrella de Atresmedia, Karlos Arguiñano visitó el plató de Pablo Motos para presentar su nuevo libro de recetas, ‘La cocina de tu vida’.

«La grandeza que tiene España es que es un mosaico de cocinas. Todos los lugares tienen su toque y eso es una riqueza mundial. Nos tenemos que aprovechar de eso», expresó el chef sobre la riqueza de la gastronomía española, algo que ha querido recopilar en su nuevo libro.

A pesar de que el sentido del humor es una de sus señas de identidad, Karlos Arguiñano se puso serio para hablar de un tema que le preocupa: la obesidad infantil. El cocinero de la cadena aprovechó su visita al programa, para hacer hincapié en este tema.

«Somos los números uno de Europa en obesidad infantil y eso es un horror. La culpa la tienen los padres, y lo digo con todo el cariño. Vamos a preocuparnos de nuestros niños y niñas y vamos a darles de comer variado. Una persona está bien alimentada cuando come un poco de todo y mucho de nada. No les puedes dar tres días a la semana espaguetis y pechuga de pollo», reflexionó ante la atenta mirada de Pablo Motos.

Como no hay navidad sin libro de recetas de @karguinano, este año nos presenta “La cocina de tu vida: 950 recetas fáciles, rápidas y saludables” #ArguiñanoEH pic.twitter.com/eD18plyipG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 16, 2021

«Siempre he estado en contra del menú infantil. Los niños tienen que comer lo que comen los padres. Hombre, si es picante o así no, pero lentejas y albóndigas sí. Si tú les acostumbras, ellos te siguen la pista, pero si les estás dando lo que quieren para quitártelos de encima, eso es malo», explicó, antes de añadir que: «Mis hijos han comido siempre de todo ¡y tengo siete! A la gente eso le llama la atención».

Tras dejar claro que su mujer, Luisi, se encuentra fenomenal, zanjando los rumores sobre su estado de salud, Karlos Arguiñano confesó cuál es su pasión secreta.

«Lo que más me gusta son las mangueras. Cuando hice el restaurante, hace 42 años, vinieron los de seguridad y me dijeron que había que poner una. Pues la quiero como la de los bomberos de San Sebastián», reveló el chef.

Además, dejó claro que cobraría la cuenta de su restaurante al Presidente del Gobierno: «Le cobro fijo. Yo solo invito a mis amigos. ¿Sabes a quien le daría yo de comer? A alguien que no ha comido. Lo más duro en esta vida es que llegue la hora de la comida y haya gente que no tenga para comer. Mientras no arreglemos eso, el mundo estará mal gobernado», sentenció.