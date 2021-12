México | AMLO agradeció el diálogo con gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que asistieran, además de los gobernadores de Morena, los de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PVEM a la 47 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Gracias por estar aquí todos, fue realmente un encuentro de unidad, el poner por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación y además aquí en mi estado, en mi tierra, en mi agua, muchas gracias”, dijo en el Centro de Convenciones en Villahermosa, Tabasco.

Al final de su discurso, López Obrador dijo que tiene licencia de su partido Morena ya que ahora como presidente representa a todos los mexicanos.

Externo su reconocimiento a los mandatarios estatales y a la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que participaran en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Pero a los que más les agradezco que estén aquí son a los gobernadores y gobernadores, la gobernadora de Chihuahua (Maru Campos, PAN), los gobernadores de otros partidos y a los gobernadores también independientes”, dijo mientras le aplaudían los asistentes.

“Les agradezco mucho, lo voy a decir porque si no a lo mejor no se va a entender bien… Le agradezco mucho a los gobernadores que vienen, que llegaron a ocupar sus cargos apoyados por el partido de Movimiento Ciudadano; le agradezco mucho a quienes llegaron a ocupar sus cargos apoyados por el PAN, y le agradezco mucho a los que llegaron a ocupar el cargo de gobernador por el PRI, les agradezco mucho… Aquí me está soplando Adán (Augusto López Hernández, secretario de Gobernación) me falta el Partido Verde también”, agregó.

En la tarde, el primer mandatario asistió como invitado a la comida en el marco de la LXI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

No asistió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC).