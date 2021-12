México | Reunión con gobernadores muestra unidad: AMLO

Luego de que asistió a una comida con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el encuentro fue una muestra de “unidad”.

Indicó que también es una muestra de que su gobierno está actuando de manera respetuosa respetando las diferencias entre autoridad y partidos.

En las instalaciones del 37 Batallón de Infantería en Villahermosa, Tabasco, evitó opinar sobre si ya está “muerta” la Alianza Federalista.

“No voy a polemizar sobre eso, creo que en su momento los gobernadores consideraron que era importante pedir un cambio sobre todo en la Ley de Coordinación Fiscal por la distribución del presupuesto”, dijo.

López Obrador dijo que le dio “mucho gusto” asistir al encuentro porque ayer se demostró “que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República, por lo que corresponde al poder Ejecutivo, que es muy bueno, los ciudadanos les gusta, les importa mucho que haya unidad”.

De las diferencias que se pudiera tener con los mandatarios estatales, enfatizó que “no podemos estar peleando por cualquier cosa, pero en temas como seguridad la gente quiere nos pongamos de acuerdo”.

“Fue una buena reunión, un acuerdo de unidad nacional, no estuvo presente el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro, MC) porque nos informó que tenía un compromiso familiar, pero que iba a asistir en su representación el secretario de gobierno, y en efecto no está en Jalisco, por eso no pudo acompañarnos, pero estuvieron todos y fue un buen mensaje a la nación”, afirmó.

De la Alianza Federalista, López Obrador recalcó que no opinaría

“Son libres y no juzgo los que en su momento tomaron esa decisión, la política también son circunstancias como la política es tiempo y son momentos distintos, entonces lo que sí es repito muy satisfactorio el que se haya llevado este acto de unidad nacional entre gobernadores y el gobierno federal, el Ejecutivo”, apuntó.