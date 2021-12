Osmel Sousa renuncia al Miss Argentina

El experto en mises aseguró que preparar a otra candidata que no sea la venezolana «no le gusta».

Osmel Sousa anunció oficialmente su retiro de la franquicia del Miss Argentina ya que aseguró no sentirse “tan cómodo” siendo contrincante de una venezolana en el Miss Universo.

“Yo estoy preparando a las Miss Argentina hace tres años y no me siento tan cómodo, y para mí llegar al Miss Venezuela y ahora ser contrincante de la venezolana, me da un dolor horrible. Entonces no creo que siga haciéndolo, me voy a retirar por ahora. Ser el franquiciante de otro país que no sea Venezuela no me gusta”, comentó el Zar de la Belleza.

La información se difunde luego de su participación en la transmisión especial que realizó Telemundo este 12 de diciembre, cuando uno de los panelistas le preguntó directamente si estaba renunciando y él lo confirmó.

Tras su renuncia al Miss Venezuela, el experto en mises preparó a las candidatas argentinas que asistieron al Miss Universo por tres años seguidos, sin embargo, no logró alcanzar la corona con ninguna.