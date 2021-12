Pasajero expulsado de un avión en Florida por usar una tanga como mascarilla +VIDEO

La compañía aérea United Airlines expulsó el miércoles de un avión a un pasajero que llevaba puesto una tanga en la cara como mascarilla. Sucedió antes del despegue de su vuelo entre Fort Lauderdale, en Florida, y Washington D.C., informaron medios locales este jueves.

Adam Jenne, de 38 años, se puso esa prenda en lugar de una mascarilla para ilustrar lo «absurdo» de la norma que obliga a llevarlas en los aviones por la COVID-19, según informó el canal NBC2 News. Para él, no tiene sentido pedirle a los pasajeros que lleven mascarillas hasta que el avión alcance su altitud de crucero si luego se las pueden quitar para comer o beber.

Un vídeo filmado por otro pasajero y emitido por medios locales muestra el momento en que el personal de United Airlines informa a Jenne de que no podrá viajar con la tanga rojo en la cara, expone El Mundo de España.

El hombre preguntó entonces por qué no puede volar, y cuando le contestaron que no está cumpliendo las normas, abandonó su asiento, resignado.

SE COMPARÓ CON ROSA PARKS

En una entrevista con NBC2 News, Jenne se comparó con la afroestadounidense Rosa Parks, icono del movimiento por los derechos civiles, que se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús de Alabama en 1955. «Todo lo que ha provocado un cambio en este país ha empezado con gente común», declaró al canal de noticias. «Rosa Parks no era famosa. Cambió el curso de la historia».

Según Jenne, su expulsión del vuelo provocó que varios pasajeros dejaran el avión, en señal de solidaridad. En el vídeo se ve cómo al menos uno de ellos pide bajar del aparato tras el incidente.



https://www.caraotadigital.net/wp-content/uploads/2021/12/video-pasajero-tanga.mp4

United Airlines emitió un comunicado sobre lo ocurrido. «El cliente claramente no estaba cumpliendo con la normativa federal sobre mascarillas y valoramos que nuestro equipo abordara el problema en tierra antes del despegue, evitando cualquier interrupción potencial en el aire», dice el texto, publicado por NBC2 News.

