‘Se nos cayó el plan de darle un carnet PSUV a Norkys Batista’

El animador del programa «La Hojilla», Mario Silva se pronunció sobre las críticas que ha recibido la actriz Norkys Batista, quien rechazó que haya personas que la califiquen de chavista cuando, en su momento, ella salió a las calles para demandar un cambio político en el país.

«Se nos cayó el tema de poderle conseguir un carnet del PSUV a Norkys Batista. Va para Los Roques, hace una propaganda de Conviasa, y todavía dice que a ella le insulta que le digan chavista. Eso no tiene porqué insultarte», dijo Silva.

«¿Tú no eres chavista? Eso se te respeta. Pero de ahí a que tú digas que eso es un insulto, estás insultando a más de la mitad de la población que es chavista. Es contradictorio. Cuando tú agarras y andas como un carrito chocón, para adelante y para atrás, y chocando a todo el mundo, llega un momento en el que la gente te va a atacar. Nosotros no», mencionó.

Mario Silva contra Norkys Batista pic.twitter.com/X6Mlu1CulG — GossipVzla (@ChismeDeFamosos) December 16, 2021

Recordemos que, las críticas a Norkys surgen luego de la entrevista que ofreció la famosa a Globovisión «Es justo y necesario que la gente entienda que el daño que está hecho en Venezuela no lo hizo Norkys Batista. Venezuela tiene más de 20 años dañado por un solo gobierno, en donde el pueblo no ha hecho para salir de ahí. La culpa no la tengo yo», expresó Batista.

