Tips de belleza para mujeres de 35 años (y más)

MSN

Ojeras

Cuando llegamos a los 35 la piel de los ojos comienza a tornarse más delgada, obviamente todavía no veremos cambios radicales, pero con el tiempo es posible que se muestren los vasos sanguíneos, dejando a la vista las típicas ojeras.

Los remedios naturales refrescantes sirven mucho. Pepino, papa cruda, jitomate, hielo, hojas de menta aplicadas directo en la zona son las opciones más conocidas. También puedes optar por darte ligeros masajes con agua de rosas y té verde. Nunca talles, siempre usa tus huellas de los dedos con toques suaves. El truco de la cuchara es fantástico.

La falta de sueño acrecienta las ojeras, así que trata de dormir tus ocho horas sin falta. Para disimular las ojeras con maquillaje, yo te recomiendo que, en vez de aplicar plastas de corrector, uses una base ligera más clara.

Pestañas y cejas

Con la edad las pestañas y las cejas se adelgazan. Es posible que durante tus veinte hayas abusado de las máscaras (sobre todo si no te desmaquillas con cuidado puedes quebrar o hacer que se caigan las pestañas), y la depilación de cejas. En este último no te voy a mentir, en muchos casos empiezan a aparecer zonas en las que de plano no vuelve a crecer el vello.

Pero tranquila, sé que la mirada es muy importante, puedes usar un lápiz para definir y rellenar los puntos dispersos. Yo opté por la micropigmentación, pero ojo, si decides aplicarte el microblanding debes ir con alguien súper reconocido y que sepa hacer su trabajo porque hay muchos que dejan horrible y no queremos eso.

En cuanto a las pestañas, aquí te digo algunos consejos para hacer que crezcan de manera natural. También hay tratamientos muy buenos que se consiguen en tiendas de productos de belleza grandes. Yo me consentí con unas extensiones de pestañas de mink que se aplican pelo a pelo con material quirúrgico muy resistente. Son caras y requieren cuidados, pero valen la pena.

Pelo

Un cabello ralo y descuidado pueden hacer que te veas de mayor edad. La verdad es que yo no le temo a las primeras canas, me gustan, pero si te causan conflicto puedes teñirlas. Te recomiendo que no te alejes demasiado de tu tono porque puede verse muy artificial.

Para contrarrestar el pelo opaco y delgado cómprate un buen shampoo voluminizador y evita peinados que “jalen” tu cabello como la cola de caballo demasiado apretada.

Labios

La clave es traerlos siempre hidratados. Yo además de mi lipstick uso un hidratante para labios, el aceite de almendras dulces me gusta mucho, pero hay quienes no soportan mucho la consistencia grasosa, así que no te preocupes, puedes usar el que mejor te acomode.

Cuida tu piel

Tu piel es fun-da-men-tal. Al final del día necesitas erradicar todo rastro de maquillaje y de contaminantes, tanto de la piel de tu rostro, pero también de todo tu cuerpo. Te recomiendo que uses exfoliantes porque con eso literalmente eliminas las células muertas, evitas infecciones y previenes que te salgan granos o acné. La piel de la cara es más delicada, así que con una vez cada quince días que la exfolies será suficiente.

Para quitar las impurezas del día a día, un buen desmaquillante, agua tónica micelar y lavado diario son importantes. Después de la limpieza usa una crema hidratante para la noche, son más ligeras y permiten que tus poros respiren.

Al otro día también necesitas cuidar tu rostro. Después del baño o lavado de rostro, humecta con una crema de día y protector solar. Muy importante. Aplícalo en rostro y cuello antes de aplicar el maquillaje. Recuerda que debes seguir aplicando protector cada tres horas, incluso si estás dentro de la oficina porque la luz de computadoras también daña la piel.

Maquillaje

El exceso de maquillaje se acumula en los pliegues o líneas de expresión, además endurece tus rasgos. Paradójicamente si lo que quieres es ocultar las primeras arrugas, el resultado será contrario pues atraerás la atención justo en lo que quieres “ocultar”. Yo opto por un maquillaje ligero y fresco. La regla aquí es menos es más.

Cuida tu salud

Los mejores tips de belleza sirven para nada si no cuidas tu dieta, te hidratas (dos litros de agua simple al día) y haces ejercicio. El sobrepeso hace que nos veamos de más edad. Si no tomas agua, tu piel lucirá reseca y si no haces ejercicio créeme que se nota, no importa si estás delgada, se nota nuestra carnita más “flojita”, así que espabílate y cuida tu salud.