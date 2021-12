31 recetas con patatas cocinadas de todas las formas posibles ¡toma nota!

El mundo de la patata es inmenso e increíble, no hay más que pensar en la cara que se nos queda en ese momento de la vida en el que nos enteramos de que hay unas 7.000 variedades de patata cuando creíamos que las había si acaso de dos tipos, con tierra o sin ella. Bromas aparte, lo cierto es que eso hace que haya patatas más indicadas para unos usos que para otros, de ahí que en ocasiones las encontremos etiquetadas como «para cocer» o «para freír», por ejemplo, para simplificar la tarea a quienes estamos haciendo la compra.

Eso si, no se me ocurre ni una sola receta con patata que no me guste, es un ingrediente que me encanta comerlo cocinado de la forma que sea, aunque dentro de eso tengo especial debilidad por las patatas cocidas y los purés y también por las patatas asadas.

Por eso he creado este recopilatorio, intentando clasificar más o menos las recetas en las que las patatas son las auténticas protagonistas y que pueden ser un perfecto aperitivo, una guarnición o incluso un plato completo. He empezado por las que más se suelen preparar, las clásicas patatas fritas, acompañadas de otras recetas en las que se elaboran «al estilo fritas» pero con otras técnicas de cocinado, quedando diferentes aunque muy parecidas y sobre todo igualmente ricas. Seguimos con las patatas cocidas y los purés (te sorprenderás con algunos de ellos) para dar paso a recetas tradicionales en las que las patatas son las absolutas protagonistas. También hay una gran sección de patatas al horno ya que dan mucho juego y por supuesto no podía faltar la fantástica tortilla de patatas, con (o sin) cebolla y una sección de ensaladas con patata que personalmente suelo preparar muchísimo en verano.

Dime en comentarios cuáles son tus recetas favoritas con patatas, ¡seguro que hay unas cuantas!

Patatas fritas y alternativas fritas-no-fritas y saludables:

Empezamos con el clásico entre los clásicos, con nuestra receta aprende cómo hacer patatas fritas perfectas, tiernas por dentro y crujientes por fuera, usando sartén o freidora, verás que está explicado de las dos formas y si sigues el paso a paso no vas a volver a prepararlas de otra forma.

Y además de las clásicas de palito destacan las famosas patatas bravas, receta paso a paso con su salsa brava casera, uno de los aperitivos más reconocibles de nuestra gastronomía y que no pueden faltar en ningún bar. En la receta verás cómo elaborar la salsa brava para que te queda sabrosa y con ese puntito picante que tanta gracia le da, y además incluye videoreceta por si prefieres ver el proceso en vez de leerlo. Otra receta fantástica son estas patatas fritas al ajillo, sencillas y ricas.

Y si te gusta el acabado crujiente por fuera pero tierno por dentro de las patatas fritas y prefieres no freír, te recomiendo preparar seguir esta receta sobre cómo hacer patatas fritas al horno, muy ricas y sin apenas aceite, te aseguro que si sigues los trucos y consejos te van a quedar buenísima y es posible que dejes de freírlas para siempre. También están estas patatas al microondas y salteadas, la mejor alternativa a las patatas fritas, unas patatas que quedan con un punto diferente a las fritas pero tan tan ricas y tan saludables y sencillas que son una opción genial para despedirte de la freidora.

Patatas cocidas y purés de patatas:

A mi las patatas cocidas simplemente con un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra y un toque de pimentón dulce molido y sal me encantan, y por eso suelo preparar mucho en casa estas patatas al microondas, que no es más que una técnica infalible para cocer patatas en su propio vapor, con lo que quedan tiernas y con un sabor fantástico. Además también tienes esta receta sobre cómo cocer patatas en agua o microondas, enteras o partidas, por si prefieres cocinarlas de forma clásica en una olla.

Y con patata cocida, además de variedad de ensaladas y ensaladillas, puedes preparar estos riquísimos purés:

Puré de patatas casero : el más tradicional, se puede preparar simplemente con patata chafada con un poco de sal pero en la receta descubrirás que con un par de ingredientes más te va a quedar mucho más cremoso y sabroso.

: el más tradicional, se puede preparar simplemente con patata chafada con un poco de sal pero en la receta descubrirás que con un par de ingredientes más te va a quedar mucho más cremoso y sabroso. Colcannon irlandés, un puré de patatas, col y mantequilla delicioso : es una receta típica irlandesa en la que el toque de la col y la mantequilla hacen que sea un puré exquisito.

: es una receta típica irlandesa en la que el toque de la col y la mantequilla hacen que sea un puré exquisito. Aligot, el puré de patatas con queso francés, una guarnición deliciosa: patata y queso, dos de mis ingredientes preferidos y bien mezclados, no puede estar más rico.

Patatas tradicionales:

Las elaboraciones más sencillas a veces suelen ser las más ricas y las que perduran a pesar del paso del tiempo y eso es lo que les ocurre a todas ellas. Como plato principal, como guarnición o aperitivo, te encantará prepararlas todas.

Patatas a lo pobre con cebolla y pimientos : es una receta de guarnición tradicional muy típica, con esas patatas tiernas y cocinadas durante un buen rato, con ese mimo que se necesita para ir troceándolas poco a poco y con el toque de las verduras que le sienta de 10.

: es una receta de guarnición tradicional muy típica, con esas patatas tiernas y cocinadas durante un buen rato, con ese mimo que se necesita para ir troceándolas poco a poco y con el toque de las verduras que le sienta de 10. Patatas revolconas, meneás, macachonas o revueltas : especialmente típicas en Ávila, Salamanda y zonas de Extremadura, se trata de un plato contundente y cargado de sabor donde el pimentón y los ajos tienen mucho que decir.

: especialmente típicas en Ávila, Salamanda y zonas de Extremadura, se trata de un plato contundente y cargado de sabor donde el pimentón y los ajos tienen mucho que decir. Patatas a la importancia, una receta tradicional y deliciosa : es una de esas recetas «muy de abuela», un clásico que se prepara en dos fases, primero una fritura y después un guiso de las patatas, que quedan súper sabrosas y tiernas, con el fantástico toque del azafrán y un tranquilo chup chup.

: es una de esas recetas «muy de abuela», un clásico que se prepara en dos fases, primero una fritura y después un guiso de las patatas, que quedan súper sabrosas y tiernas, con el fantástico toque del azafrán y un tranquilo chup chup. Patatas a la riojana con chorizo : también de chup chup va esta receta, con un saborazo increíble gracias al chorizo. De nuevo esa combinación de patata y pimentón que tanto triunfa, un plato perfecto para cuando el frío aprieta, resulta de lo más reconfortante.

: también de chup chup va esta receta, con un saborazo increíble gracias al chorizo. De nuevo esa combinación de patata y pimentón que tanto triunfa, un plato perfecto para cuando el frío aprieta, resulta de lo más reconfortante. Patatas duquesa : el aspecto de esta receta es lo que más llama la atención, una especie de pequeños pastelitos de puré de patatas y al horno, con unos vistosos surcos gracias a la manga pastelera.

: el aspecto de esta receta es lo que más llama la atención, una especie de pequeños pastelitos de puré de patatas y al horno, con unos vistosos surcos gracias a la manga pastelera. La mejor receta de ñoquis de patata o gnocchi caseros muy tiernos y jugosos: se trata de una receta tradicional italiana que me encanta preparar en casa. La comemos como si se tratara de un plato de pasta pero esa pasta está hecha en gran parte de patata cocida y los ñoquis quedan tiernos y jugosos, listos para ser acompañados con cualquier salsa casera.

Patatas al horno:

Me encanta cocinar patatas en el horno, me parece que les saca un sabor fantástico y además no hay que hacer prácticamente nada, se cocinan casi solas y salen espectaculares. Con o sin piel, enteras o en rodajas o en gajos, me encantan de todas las formas posibles.

Patatas al horno asadas, la guarnición ideal (o aperitivo) : empezamos con un clásico, nada más sencillo que trocear las patatas y asarlas el tiempo necesario para que estén tiernas. Tómalas acompañando todo tipo de carnes o pescados pero también a modo de aperitivo con alguna salsa o aliño casero.

: empezamos con un clásico, nada más sencillo que trocear las patatas y asarlas el tiempo necesario para que estén tiernas. Tómalas acompañando todo tipo de carnes o pescados pero también a modo de aperitivo con alguna salsa o aliño casero. Patatas panaderas al horno, la receta más fácil y con mejor resultado : sigue al pie de la letra esta receta y te aseguro que conseguirás unas patatas panaderas fantásticas, mucho más saludables que si las cocinas en sartén porque suelen necesitar bastante aceite. Finitas y ricas, ¡irresistibles!

: sigue al pie de la letra esta receta y te aseguro que conseguirás unas patatas panaderas fantásticas, mucho más saludables que si las cocinas en sartén porque suelen necesitar bastante aceite. Finitas y ricas, ¡irresistibles! Patatas gratinadas al horno o tartiflette : se trata de una receta francesa en la que las patatas están muy bien acompañadas por cebolla, bacon y setas entre otros ingredientes y se gratinan con queso y nata, dándoles un toque cremoso y dorado fantástico.

: se trata de una receta francesa en la que las patatas están muy bien acompañadas por cebolla, bacon y setas entre otros ingredientes y se gratinan con queso y nata, dándoles un toque cremoso y dorado fantástico. Patatas deluxe o patatas gajo asadas al horno con su salsa : son esas famosas patatas de una cadena muy conocida de hamburguesas pero sin necesidad de freír nada, y tanto las patatas como la salsa quedan deliciosas.

: son esas famosas patatas de una cadena muy conocida de hamburguesas pero sin necesidad de freír nada, y tanto las patatas como la salsa quedan deliciosas. Patatas hasselback : son unas patatas bastante curiosas ya que se parten en rodajas pero el corte no llega hasta el final, por lo que permanecen unidas y se hornean manteniendo la forma de la patata original. Quedan muy ricas y sobre todo originales, ideales para sorprender en la mesa.

: son unas patatas bastante curiosas ya que se parten en rodajas pero el corte no llega hasta el final, por lo que permanecen unidas y se hornean manteniendo la forma de la patata original. Quedan muy ricas y sobre todo originales, ideales para sorprender en la mesa. Patatas rellenas al horno con jamón, puerros y queso : tanto si lo haces con estos ingredientes que te propongo en la receta como si utilizas cualquier resto de verduras o carnes que tengas por la nevera, rellenar unas patatas siempre es una fantástica idea. También puedes inspirarte con estas patatas rellenas de carne picada al horno .

: tanto si lo haces con estos ingredientes que te propongo en la receta como si utilizas cualquier resto de verduras o carnes que tengas por la nevera, rellenar unas patatas siempre es una fantástica idea. También puedes inspirarte con estas . Asado de pollo al horno: es mi receta favorita porque me ha gustado desde siempre, tengo grandes recuerdos de mi madre preparándomela siempre que he querido y me parece que las patatas, cocinadas con cerveza, quedan espectaculares.

Tortilla de patatas:

La tortilla de patatas, también conocida como tortilla española, es todo un clásico de nuestra gastronomía y los huevos son tan protagonistas como la patata. Eso si, hay un tercer elemento, la cebolla, que siempre está en el punto de mira porque hay quienes lo consideran un ingrediente imprescindible y quienes defienden que la tortilla de patatas es solo eso, huevos y patatas.

Ensaladas con patatas:

Ya he comentado en la sección de patatas cocidas que me encanta utilizarlas después para preparar unas ricas ensaladas y también ensaladillas, ideales para todo el año pero especialmente en verano ya que las podemos dejar hechas y en la nevera para que estén fresquitas a la hora de tomarlas.

Ensalada campera de patatas tradicional : es quizás la ensalada que más repito en casa como plato único en verano y es que la combinación de patata cocida, verduras frescas, atún, huevo cocido y algunos ingredientes más me parece fantástica.

: es quizás la ensalada que más repito en casa como plato único en verano y es que la combinación de patata cocida, verduras frescas, atún, huevo cocido y algunos ingredientes más me parece fantástica. Ensalada de verano con patatas y vinagreta de anchoas y alcaparras : de base es muy similar a la anterior pero con algunos ingredientes diferentes y una vinagreta muy especial y de potente sabor a base de anchoas y alcaparras que alegra cualquier plato.

: de base es muy similar a la anterior pero con algunos ingredientes diferentes y una vinagreta muy especial y de potente sabor a base de anchoas y alcaparras que alegra cualquier plato. Ensaladilla rusa tradicional : es la reina de las ensaladillas y en Murcia se le tiene especial cariño y tradición porque es la clave para preparar una marinera, la famosa tapa de ensaladilla rusa sobre una rosquilleta y coronada con una anchoa.

: es la reina de las ensaladillas y en Murcia se le tiene especial cariño y tradición porque es la clave para preparar una marinera, la famosa tapa de ensaladilla rusa sobre una rosquilleta y coronada con una anchoa. Ensalada alemana de patatas cocidas y salmón ahumado con salsa mayonesa tártara: este plato está a caballo entre la ensalada y la ensaladilla ya que, aunque los ingredientes no van picados, sí que los cubre una cremosa salsa tártara. El salmón, la rúcula y el eneldo le sientan fenomenal a la patata y por eso es una ensalada que me encanta preparar en casa.

Y si quieres más ideas no dejes de visitar nuestra sección de recetas con patatas en la que encontrarás un montón de ideas para cocinar con este ingrediente y muchos ejemplos en los que verás muchas de las recetas de este recopilatorio formando parte de otros platos a modo de guarnición.