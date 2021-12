EEUU | El Gobierno de Biden pone fin a la detención de familias indocumentadas

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) celebró hoy jueves la liberación de algunas familias inmigrantes que estaban bajo custodia en Texas, luego de que trascendiera que el Gobierno pondrá fin a la detención de familias indocumentadas y en cambio recurrirá a grilletes electrónicos y otras tecnologías de rastreo.

«Vemos con beneplácito que el Gobierno haya liberado a padres, madres y niños del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas», afirmó Naureen Shah, abogada de ACLU, que pidió al Gobierno del presidente Joe Biden poner fin al «sistema de encarcelamiento en masa» de indocumentados.

«El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) jamás debió haber detenido a familias y niños», sostuvo Shah.

Pero se dijo «profundamente preocupada por los informes de que el Gobierno de Biden ignoró las recomendaciones de sus propios expertos para que el ICE dejase de detener personas en el Centro Correccional Winn debido a una larga lista de abusos allí documentados».

Winn es uno de los 39 centros de detención ubicados en diferentes partes del país que figuraban en una lista entregada por ACLU al Gobierno de Biden en abril después de sus investigaciones sobre abusos allí cometidos.

By walking away from negotiations with families who were separated, Biden is choosing to defend the practice of family separation in court.

Join us and tell the Biden administration — it is their responsibility to compensate these families for harm done.https://t.co/CYzMKZFELP

— ACLU (@ACLU) December 17, 2021