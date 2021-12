España | A Xavi le persigue la polémica

Vuelva a surgir la polémica en otro encuentro del Barcelona de Xavi Hernández. Un gol de Nico, en una posición muy ajustada de Gavi, subió al marcador y dio la victoria a los azulgranas en el Camp Nou ante el Elche, después de que el equipo ilicitano hubiera logrado neutralizar el 2-0 con el que se fueron al descanso los locales. La polémica sigue acompañando al técnico azulgrana, que ya ha vivido otros episodios en su corta etapa en el banquillo del Camp Nou.

Hizo falta tirar las líneas del VAR para ver si la posición de Gavi, asistente de Nico en el tercer gol del Barcelona ante el Elche en el minuto 85, era o no legal. El gol subió al marcador tras mucho suspense y terminó decidiendo el encuentro en el Camp Nou por cuestión de milímetros. No fue la única jugada en la que el Elche se sintió perjudicado en su visita al feudo azulgrana. El conjunto ilicitano reclamó un bloqueo en el área por parte de Sergio Busquets en el córner que ocasionó el primer gol local, con Ferran Jutglà como autor.

La polémica en el encuentro entre el Barcelona y el Elche se suma a otros episodios más desde que Xavi Hernández asumiera el banquillo del conjunto azulgrana, con varias situaciones que han favorecido al equipo culé. De hecho, el catalán se estrenó como técnico del Barcelona en Liga con victoria en el derbi ante el Espanyol gracias a un polémico penalti sobre Memphis Depay, pese a que Cabrera tocó el esférico pero el delantero azulgrana exageró la caída.

«A mí desde el campo el penalti me parece de chiste. Puede ser que le barra pero primero toca el balón. No veo la intención. A principios de temporada nos dijeron que no pitarían penaltis fáciles, y este lo era. Mientras el jugador se cae no se puede quitar», decía Raúl de Tomás, sobre la jugada que decidió la victoria del Barcelona sobre el Espanyol.

Espanyol, Villarreal, Elche… la lista de agraviados

También la polémica volvió a acompañar a Xavi Hernández con otra decisión arbitral durante otro encuentro de Liga entre Barcelona y Villarreal. El conjunto amarillo reclamó una clara mano de Gerard Piqué. El central paró con la mano un balón de gol tras un disparo de Danjuma dentro del área, pero ni el árbitro Soto Grado, ni Munuera Montero desde el VAR, consideraron que la jugada mereciera revisión.

«Es incomprensible que eso no se pite. El árbitro puede no verlo, pero para eso existe el VAR. Es una mano clara que no sé si es involuntaria o no, pero el balón va hacia portería y la tapa con la mano, por lo tanto, debería haber sido penalti», reclamó entonces el consejero delegado del Villarreal, Roig Negueroles, a los micrófonos de Movistar.

También en la anterior jornada ante el Osasuna en El Sadar se pidió mano de Sergi Busquets. Fue en el minuto 48 del primer tiempo, con empata a uno en el marcador, cuando un despeje de Gavi tocó en la mano del cinco del Barcelona. La jugada continuó y poco después llegó el gol que supuso el 1-2 para los azulgranas. Pese a las protestas de los jugadores rojillos, el gol subió al marcador ya que el VAR aplicó el reglamento y al no hallar voluntariedad, no era punible.