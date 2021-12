Se necesitan 256,57 salarios mínimos para cubrir la cesta navideña: Cendas-FVM

El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Oscar Meza, aseguró que en Venezuela se requiere unos 256,57 salarios mínimos (1.796 bolívares) que equivalen a $374,16 para adquirir una cesta navideña.

Meza explicó que dicha cesta está compuesta por: 50 hallacas (25 para Navidad y 25 para Fin de Año), ensalada de gallina, dos panes de jamón, frutas, dos panettone y dos perniles de 10 kilos cada uno, dijo en entrevista a Unión Radio este lunes 13 de diciembre.

El director del Cendas-FVM resaltó que esa misma cesta navideña aumentó $84,92 este 2021 con respecto al año pasado. Mientras que una sola hallaca que valía $0,86 en 2020, en este 2021 su valor alcanza a $1,45.

¿Qué decir del estatus del venezolano hoy sobre sus ingresos en dólares con respecto al año pasado?

“El salario en el sector privado oscila entre $80 y $120. En el caso de la administración pública no supera los $12. Hay empresas que han otorgado aguinaldos equivalentes a $100, pero es también dependiendo de la empresa. El dato más relevante es la independencia de los ciudadanos del Estado petrolero porque actualmente la gente ya sabe que no cuenta con aguinaldos de la administración pública, sino por su propia cuenta. No hay posibilidades de que se recupere la capacidad de ingresos que antes tenía el Estado”, comentó.

Meza destacó que el cambio climático afecta a los países petroleros, pero en el caso de Venezuela, “la industria ha sido destruida económicamente porque ya no es un Estado que recibe ingresos y los distribuye como cree. Ahora, lo que se mueve es el sector privado y se han podido dolarizar los salarios para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria”.

“El hecho de que la economía se esté reactivando por el esfuerzo del sector privado y eso tiene un mérito enorme. Es significativo y gracias al socialismo del siglo XXI, estamos encaminados hacia el capitalismo.

¿Qué expectativas hay para el 2022? ¿Puede haber sustentabilidad?

“Si no ocurre algún evento, saldremos de la hiperinflación en el primer trimestre luego de casi seis años, aunque eso no elimina la crisis”, dijo.